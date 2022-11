Félix Ruiz abre una campaña de “crowdfunding” para publicar en castellano la novela gráfica ‘Yuri Gagarin, el ángel del proletariado’

El pasado mes de junio vio la luz en Francia ‘L’ange du proletariat. Une vie de Youri Gagarine’ (21g Éditions), una novela gráfica escrita por Alex Nikolavitch y dibujada por Félix Ruiz (Palencia, 1971), que recorre la vida del primer hombre que viajó al espacio exterior y que fue capaz de completar una órbita de la Tierra en abril de 1961. En plena carrera espacial y mientras escalaba la tensión de la guerra fría entre Estados Unidos y Rusia, Gagarin se convirtió en un icono, un héroe nacional cuya vida queda ahora plasmada en viñetas. Esta misma semana ha visto la luz en Verkami una campaña de ‘crowdfunding’ promovida por Félix Ruiz con el objetivo de que autopublicar el álbum en castellano, con el título ‘Yuri Gagarin, el ángel del proletariado’, y los interesados pueden participar a través del enlace vkm.is/yurigagarin hasta el próximo 13 de diciembre.

En ese enlace, los mecenas pueden decantarse por diversas propuestas para contribuir a que este proyecto vea la luz, desde los 15 euros que cuesta una lámina en A4 firmada y numerada o los 18 euros que vale el pack más sencillo que incluye el libro, hasta los 88 euros del denominado ‘Pack Vostok’, con un libro firmado y con dibujo dedicado, más la lámina, un marcapáginas y una postal. Además, se ha habilitado la posibilidad de comprar por 55 euros una figura de Gagarin y Laika de unos 9 centímetros de altura fabricada en resina blanca que al autor califica como “la joya de esta campaña”.

El proyecto, según explica a Ical el artista palentino, surgió a propuesta del director de 21g Éditions, Jean-Paul Moulin, con quien Ruiz ya había trabajado en ‘The Disney Bros. The Fabulous Story of Walt and Roy’, también con guion de Alex Nikolavitch pero con un estilo de dibujo completamente diferente (“me gusta cambiar de registro”, desliza el dibujante). Entre las opciones que había sobre la mesa, Ruiz se decantó por la biografía de Gagarin porque “poder dibujar cohetes siempre es un incentivo”, bromea sonriente.

“Somos conscientes de que antes de su éxito habría muchos hombres que no pasaron a la historia porque fracasaron en sus misiones, pero él se convirtió en el icono del arranque de la carrera espacial y del poderío soviético en esos años. Antes de ser elegido para la misión, Gagarin era un chico normal, que trabajaba como mecánico en su pueblo y que llegó a ser un héroe nacional”, resume.

En torno a Gagarin, por las páginas del volumen aparecen personajes como JFK, el equipo norteamericano de astronautas que pisaron la Luna o los ingenieros soviéticos, con el enigmático Serguéi Koroliov al frente, un hombre que fue liberado del gulag para equipar a su país con lanzadores nucleares, mientras que en Estados Unidos, Wernher von Braun se vio exonerado de su pasado al servicio de la Alemania nazi para crear cohetes igualmente formidables…

Un trabajo “muy laborioso”

Sobre el proceso creativo, Ruiz señala que fue “muy laborioso”, si bien gracias a internet resultó “relativamente sencillo encontrar las referencias adecuadas”. “Si me surgía alguna duda en cuanto a aviones, naves o vehículos le preguntaba a Alex (el guionista) o a algún amigo experto en esa época”, señala.

En cuanto a lo que más le sorprendió del personaje, el dibujante subraya que despertaron su interés los intrincados entresijos de “cómo manejaban a los pilotos desde el poder político”. “En realidad él estaba vendido, no podía ser mucho más de lo que querían que fuera. Incluso tras su gesta le apartaron de la posibilidad de participar en más pruebas porque le consideraban un héroe, una encarnación mundial de su poderío, y eso le costó muchísimo asumirlo a él”, explica.

Respecto al título, ‘Yuri Gagarin, el ángel del proletariado’ alude a los orígenes humildes del protagonista. “El álbum comienza con una plancha en la que hay un aterrizaje forzoso de un avión cerca de una granja de un pueblo, que pertenece a su familia. Él era un niño de un pueblo que tuvo que pelear y luchar mucho para llegar a ser piloto de pruebas primero y cosmonauta después. No tenía ningún contacto con el régimen soviético a través de su familia, y se ganó a pulso ser lo que finalmente fue”, relata.

Si se concreta la consecución de los 4.500 euros que Ruiz se ha marcado como reto para que resulte viable económicamente la publicación, el álbum verá la luz a través del sello Almargen, creado en Palencia con el despertar del nuevo milenio por seis personas (antiguos integrantes de la Asociación Cultural Universitaria Palentina) con el objetivo de sacar adelante todo tipo de actividades culturales, con especial énfasis en proyectos relacionados con el noveno arte. Tras la publicación el pasado año del libro para colorear para adultos ‘La Bella Desconocida’, dedicado a la Catedral de Palencia, con este nuevo proyecto quieren abrir una línea que permita disfrutar de visibilidad a autores que no tienen acceso a grandes editoriales.

Además, frente al volumen que vio la luz hace unos meses en Francia, ‘Yuri Gagarin, el ángel del proletariado’ recupera la intención inicial del dibujante de ofrecer al lector una creación a dos tintas (negro y azul) para envolverle en una atmósfera que correspondiese con la idea de los habituales reportajes y fotografías de la época.

La cubierta también ha cambiado respecto a la edición original, y para la edición en castellano, que tendrá unas 120 páginas, se incluyen las colaboraciones de tres expertos que aportan textos y gráficos que “llevan más allá la experiencia de lectura”: el científico y divulgador cultural especializado en cómics Álvaro Pons; el exdirector del Centro de Astrobiología, dependiente del Instituto Nacional de Técnica Aeroespacial y del CSIC, Javier Gómez-Elvira; y el autor de ‘La ciencia de los superhéroes’, Juan Scaliter, periodista de ciencia y tecnología en ‘Quo’ y ‘La Razón’.

En cuanto a sus proyectos de futuro inmediato, Félix Ruiz explica que actualmente tiene varios “en marcha”. Así, está trabajando en un álbum para la editorial francesa Paquet sobre la invasión de Suiza por los romanos durante seis siglos, está culminando las tintas de una novela gráfica que verá la luz en Estados Unidos, y a la vez está “arrancando” un “proyecto personal de novela gráfica basado en las novelas de un escritor madrileño de finales de siglo XIX, principios del XX”, que si todo sigue su curso también verá la luz a través del sello Almargen.