CSIF denuncia el abandono en los juzgados de Familia y la Audiencia Provincial de Valladolid

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) denuncia el “abandono” que sufre la Justicia en Valladolid, y exige más personal para los juzgados de Familia o la Audiencia Provincial, que se encuentran “completamente desbordados”. “Valladolid tiene que dejar de ser el patito feo de la Justicia”, subraya Juan José Banciella, responsable del sector de Justicia de CSIF en Valladolid y en Castilla y León.

Prueba de ese abandono, señala, es que el último Juzgado de Instrucción en Valladolid se creó en el año 2005, o que el último Juzgado de 1ª Instancia fue puesto en funcionamiento en el 2011, o que la Ciudad de la Justicia no llega. “Pero esa carencia de edificios no justifica la, también, falta de personal que hay en la Justicia nuestra provincia. Por ahí no pasamos los empleados y funcionarios. Hace falta más plantilla en prácticamente todas las jurisdicciones”, asegura.

“La falta de personal es un suma y sigue. Da igual que el refuerzo se reclame para los juzgados de Medina del Campo o para la capital, da igual que lo soliciten los representantes de los trabajadores -como viene exigiendo CSIF reiteradamente- o el TSJ. La respuesta siempre es el silencio y ni siquiera conocemos los motivos”, lamenta.

CSIF destaca la situación crítica que viven los juzgados de Familia de Valladolid: “La situación ya requiere una solución urgente”. Al no ver cerca la creación de un nuevo juzgado, CSIF solicitó al Ministerio de Justicia y a la Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) de Castilla y León, en septiembre de 2022, que se reforzase

la plantilla de los tres juzgados de Familia existentes, no sólo por la importancia de la materia y el elevado número de asuntos que vienen soportando desde hace años, sino también por la aprobación de la Ley 8/2021 (obliga a revisar todas las medidas de apoyo a personas con discapacidad).

La Sala de Gobierno del TSJ de Castilla y León, atendiendo la demanda de CSIF, se ratificó en la petición al Ministerio de Justicia, solicitando refuerzo de la plantilla de funcionarios, proponiendo un juez y un letrado para los tres juzgados de Familia de Valladolid, y un funcionario de auxilio judicial y otro de tramitación procesal y administrativa o de gestión para cada uno.

El Ministerio ni siquiera se ha dignado a contestar a la petición de CSIF, critica esta organización sindical. Sí se ha incorporado un juez de refuerzo, pero no más plantilla, que ya estaba al límite de su capacidad, y hora se ha cargado con más trabajo tras la incorporación del nuevo magistrado de Familia”.

La Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Valladolid cuenta con un juez a mayores (cuatro en total), pero la dotación de personal funcionario es igual que la del resto de secciones. Por ello, la Sala de Gobierno del TSJ informó favorablemente para el incremento de la plantilla orgánica de esta sección y el nombramiento, mientras tanto, de un funcionario de refuerzo. Sin embargo, el Ministerio nuevamente ha decidido “mirar para otro lado y callar”. CSIF recuerda que esta sección es la responsable de juicios tan importantes como la macro causa de la Perla Negra, de ‘la Banda del BMW’ o del crimen de la Circular.

Otra demanda que exige CSIF es la creación de una oficina común de registro y reparto de los asuntos penales, ya que esa tarea recae en los funcionarios de los juzgados de Instrucción en funciones de guardia.

No es la primera vez que CSIF denuncia el actual modelo de guardias, que paraliza la labor de los juzgados de Instrucción durante ocho días cada cinco semanas. Este sistema no contribuye a una agilización de las investigaciones judiciales, ni impide que los procesos tarden años en llegar a juicio, advierte el sindicato independiente, que pide la instauración de un sistema de guardias de 24 horas. Una ciudad como Valladolid debería contar como mínimo con uno de 72 horas, con una dotación adecuada de personal, añade CSIF.

“Por no tener no tenemos ni tan siquiera un espacio físico en el que ubicar el Juzgado de Guardia. En la actualidad, para prestar este servicio, es necesario que esté abierto la totalidad del edificio de Angustias, con los problemas de seguridad que ello conlleva. Otro proyecto que acabó en el cajón del Ministerio en su momento”, remarca el sindicato independiente.