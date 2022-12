El grupo vallisoletano “Manusser” convierten temas de swing, jazz y gypsy en un concierto divertido y feliz

El Teatro Zorrilla acogerá el próximo jueves, 29 de diciembre a partir de las ocho y media de la tarde un concierto de swing, gypsy y jazz del grupo vallisoletano Manusser en el que composiciones enérgicas y alegres son interpretadas con mucha pasión y sobre todo, con mucha diversión por os músicos.

“Un concierto narrado con mucho humor para que el público se divierta e interactúe y pregunte y sea parte del espectáculo”, explica Alfonso Corral, compositor, violinista y precursor de esta banda formada completada por la voz de Rocío Torío, con Lorena Porres en el acordeón y José Luis Moradillo con el bombardino. “Se trata de un recorrido vital y armónico por la música” afirma Alfonso Corral.

“El público se encontrará con una formación musical muy original, que funciona como un reloj perfectamente sincronizado: voz, violín, acordeón y bombardino, interpretando temas de swing y gypsy con sorpresas navideñas al final del concierto. Para lograr esa magia con los espectadores contamos con la voz prodigiosa de Rocío, que aporta unos solos muy enérgicos y pasionales y unas melodías evocadoras hacen que la fórmula de la felicidad sea de lo más eficaz sobre el escenario”.

Los componentes de Manusser resaltan en que todo el concierto transcurre de forma amena, con varios objetivos: como aprender unas pinceladas del jazz o descubrir detalles significativos y curiosos de las canciones que interpretan, pero también que los asistentes disfruten de la música y se rían con esta formación que ofrecerá composiciones propias y de otros autores como All of me, Sweet Gerogia Brown, Swing Gitan, Ma Yofus.

Las entradas se pueden adquirir a través del sitio web del Teatro Zorrilla y en la taquilla de martes a domingo Mañanas: de 11.30 h a 13.30 h Tardes: de 17.30 h a 20.30 h Y también en www.entradas.com