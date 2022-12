García-Gallardo invita a rebelarse esta Navidad contra quienes buscan disolver como un “azucarillo” los vínculos familiares, nacionales y religiosos

El vicepresidente de la Junta de Castilla y León, Juan García-Gallardo, animó hoy a la sociedad a rebelarse esta Navidad contra quienes quieren “disolver” los vínculos familiares, nacionales y religiosos como un “azucarillo” y pidió defender todo lo que no han logrado derribar. “Conservemos nuestras tradiciones, nuestra identidad, nuestra cultura”, afirma en un mensaje en el que felicitó estas fiestas a todos los españoles y les deseó un próspero 2023.

García-Gallardo difundió este sábado 24 de diciembre, día de Nochebuena, en su perfil de Twitter un vídeo grabado en la iglesia de El Salvador de Béjar (Salamanca), en el que con un belén de fondo, destaca la aprobación ayer de los Presupuestos Generales de la Comunidad para 2023, aunque si aludir al rechazo a la Ley de Medidas Tributarias. Así, remarca que las cuentas buscan ofrecer un “futuro de esperanza y prosperidad a esta tierra tantas veces olvidada”.

“La imagen del niño Jesús en el pesebre desafía cada Navidad a quienes nos quieren desarraigados, consumiendo frenéticamente y vigilados por el Estado y dependientes de él. No hay mayor batalla cultural que la de adorar en Navidad a Jesús, que nació en un pesebre y murió en la cruz por todos nosotros, mientras el sistema te ofrece un modelo de vida individualista en el que el éxito se mide exclusivamente por la acumulación material y de poder”, afirma en el inicio de su mensaje de Navidad, el primero como vicepresidente de la Junta.

Juan García-Gallardo afirma que son “tiempos para ser fuertes con los fuertes y humildes con los humildes”. “Acordaos de quienes pasan las navidades solos, quienes sufren por enfermedades o quieren van a vivir unas navidades muy alejadas del ideal que algunos os venden en las redes sociales”, añadió.

También animó a los ciudadanos a “hacer comunidad, ser generosos y acordarse de quienes más lo necesitan”. “No pasa nada por no estar a la última moda y llevar la chaqueta que heredaste de tu abuelo. El verdadero lujo es poder compartir momentos inolvidables con los tuyos alrededor de una mesa. Nuestra posesión más preciada es la compañía de nuestros seres queridos”.

García-Gallardo añade en su exposición que el espíritu de la Navidad no consiste en “descorchar botellas de champán o abrir regalos”, sino en pasar tiempo con las familias y seres queridos, en volver a las ciudades y pueblos y en recuperar las raíces. “Recordar que estamos de paso. Somos mortales. Solos no podemos. Necesitamos al prójimo”, apostilló. Por ello, aconsejó huir de la “autosuficiencia” de quienes venden un “modelo de éxito individualista” en el que no se es persona, sino “consumidor, cliente o contribuyente”. “Queridos castellanos y leoneses, queridos españoles, muy Feliz Navidad y próspero 2023″, concluye el vicepresidente de la Junta en su vídeo navideño, informa Ical.