Herido un joven tras la explosión de una freidora en un restaurante de Salamanca

Un joven de 23 años resultó herido este miércoles tras una explosión en un restaurante del centro de Salamanca. En concreto, se trata de un establecimiento de una popular cadena de comida rápida, ubicado en la calle Correhuela, en el que una freidora experimentó una deflagración en pleno uso, sobre las 11.20 horas.

Según informó a Ical el Servicio de Emergencias 112 de Castilla y León, hasta el lugar se desplazaron los Bomberos de Salamanca a fin de sofocar las llamas provocadas por la explosión del utensilio y que el incidente no fuera a mayores. Tuvieron, no obstante, que fracturar uno de los cristales del local para acceder, ya que el herido, que estaba solo con el restaurante cerrado, no estaba en condiciones de facilitar la entrada a los servicios de emergencia. Asimismo, acudieron dotaciones de la Policía Local para controlar los accesos al recinto y las calles adyacentes.

También se desplazó una ambulancia de soporte vital básico de Sacyl, cuyo personal se encargó de atender al varón, empleado del establecimiento, que sufrió un fogonazo en la cara mientras hacía uso de la freidora que entró en combustión.