La Academia de Caballería de Valladolid celebra su 175 aniversario

La Academia de Caballería de Valladolid celebró esta mañana su 175 aniversario con un acto militar ante centenares de vecinos, en un acto presidido por el Jefe del Estado Mayor del Ejército de Tierra (JEME), Amador Enseñat y Berea y al que también asistieron el alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero; el delegado del Gobierno en la Comunidad, Nicanor Sen; el consejero de Vivienda, Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, y el presidente de las Cortes de Castilla y León, Carlos Pollán, entre otras.

Carnero, Pollán o Sen asistieron al acto militar celebrado en Valladolid Miriam Chacón/Ical

Fundada en 1852, se trata de uno de los centros de formación militar más significativos de España. Su sede, un monumental edificio de estilo neoplateresco inaugurado en 1922, no solo constituye un referente arquitectónico y patrimonial de la ciudad, sino que también simboliza el arraigo histórico de la institución en el corazón de Valladolid. Desde sus instalaciones, se lleva a cabo la formación de oficiales del Arma de Caballería del Ejército de Tierra, combinando instrucción táctica, liderazgo y valores militares.