Activada la alerta por nevadas en estas zonas de Castilla y León

La Delegación del Gobierno de España en Castilla y León ha activado la fase de alerta por nevadas del Protocolo de coordinación de actuaciones ante situaciones meteorológicas extremas que puedan afectar este martes 2 de diciembre a la Red de Carreteras del Estado en las provincias de Ávila, Burgos y Segovia.

El episodio se divide en dos periodos. El primero, se inicia el día a las 2 horas de la madrugada y afectará a las provincias de Burgos y Segovia, donde se pueden acumular entre cinco y dos centímetros a partir de los 1.200 metros, respectivamente. En concreto, cita la zona cercana a la A-1 entre ambas provincias, hasta el mediodía de mañana.

El segundo aviso comenzará a las 21 horas y se centrará en la provincia abulense, aunque no hay fecha para la desactivación de la alerta. Por lo tanto, entre las 12 y las 21 horas del 2 de noviembre no habrá ninguna zona activada.

Por otra parte, la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) prevé cielos nubosos o cubiertos, con intervalos nubosos en las horas centrales del día. También anuncia precipitaciones de noroeste a sureste en la primera mitad del día, en general débiles, y chubascos dispersos por la tarde, más frecuentes en el noroeste. La cota de nieve bajando a unos 1000 o 1100 metros en el norte y 1200 o 1300 en el sur.

Tampoco se descartan algún banco de niebla matinal disperso, así como heladas débiles en montaña y zonas altas cercanas. A todo ello se puede sumar el viento del suroeste girando al oeste.

En cuanto a las temperaturas, AEMET anuncia mínimas en ascenso y máximas en descenso en montaña y sin cambios o en ligero ascenso en la meseta. En las ciudades las mínimas se situarán entre los -1 grados de Ávila y Soria; los 0 de León; el grado de Burgos y Segovia; los dos de Palencia; los tres de Valladolid; y los cuatro grados de Salamanca y Zamora.

Las temperaturas máximas de las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, oscilarán entre los siete grados de Ávila, Segovia y Soria; los nueve de Burgos, León y Palencia; y los 10 grados de Salamanca, Valladolid y Zamora.