Admiten el recurso de la Diputación sobre la conexión Ávila con Valladolid por autovía

La Audiencia Nacional ha admitido a trámite el recurso contencioso-administrativo presentado por la Diputación de Ávila contra la resolución emitida el pasado marzo por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible rechazando el proyecto de conexión por autovía de la capital abulense con Valladolid, según fuentes de la institución provincial.

El departamento de Óscar Puente dio carpetazo a ese proyecto y se decantó por redactar un nuevo estudio informativo que contribuyera a mejorar la actual N-403 con un tercer carril en algunos tramos de esta carretera de 25 kilómetros, entre Ávila y la Autovía del Noroeste.

Según ha informado este viernes en nota de prensa la institución provincial abulense, se trataba de "una reivindicación de la provincia", en la que se llevaba trabajando "casi dos décadas", hasta que el Gobierno actual "lo ha desdeñado, como desdeña todo lo que tiene que ver con Ávila y con provincias como la de Ávila".

El recurso a la vía judicial se produjo tras agotar la administrativa, que se resolvió con el rechazo del recurso de reposición planteado en su día por la Diputación abulense, cuyo presidente, Carlos García, ha asegurado "defender los intereses de los abulenses" con este paso.

Según informó en su momento el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible, la decisión adoptada pretende "incrementar la seguridad vial y los tiempos de recorrido", al tiempo que "reducir los costes de transporte de una manera eficiente y viable".

Agotada la vía administrativa, la Diputación de Ávila recurrió a la justicia ordinaria mediante la presentación de un recurso contencioso-administrativo contra la decisión del Gobierno, de renunciar al proyecto de desdoblamiento de la N-403 entre Ávila y la Autovía del Noroeste.

Esta decisión fue adoptada en el seno de la Junta de Gobierno Provincial del pasado 29 de septiembre, donde este planteamiento solo fue respaldado por el PP, mientras que el PSOE votó en contra y y Por Ávila y Vox se abstuvieron.

"Ahora abrimos definitivamente esta vía contencioso-administrativa para defender los intereses de los abulenses, tanto de los de la provincia como de los de la capital, y confiamos en la labor de la Justicia para que se pare este nuevo agravio a Ávila por parte de un Gobierno que no duda en usar informes sesgados, incompletos e insostenibles para respaldar una decisión que lastra nuestro futuro", ha aseverado García.

El departamento de Óscar Puente dispone de veinte días para remitir al órgano judicial los expedientes administrativos a los que se refiere el acto impugnado por la institución provincial abulense.