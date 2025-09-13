La Aemet alerta del cambio radical de tiempo que se avecina en Castilla y León

La estabilidad atmosférica marcará el fin de semana en casi toda España y también en Castilla y León, donde los termómetros volverán a subir por encima de los 30 grados durante las horas centrales del día.

Si bien, será a partir de la próxima semana cuando el calor cobre mayor protagonismo con un ambiente casi veraniego en toda la comunidad, con valores incluso más altos que los del fin de semana, según avanzan desde la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), desde donde apuntan que será un episodio de calor "anómalamente intenso para la época del año", especialmente durante el día.

De hecho, entre el lunes y el miércoles, las diurnas se situarán entre 5 y 10 grados por encima de lo normal en buena parte del territorio, mientras que por la noche, los termómetros se mantendrán más cerca de los registros habituales en la comunidad en esta época del año.

"La semana del 15 al 21 de septiembre será, probablemente, más cálida y seca de lo normal en la mayor parte del país", señalan desde la Aemet.

Pero dicho esto, la previsión de este sábado de la Aemet habla de que el día amanecerá con predominio de cielo poco nuboso, con algunas nubes altas.

Al principio del día algún intervalo de nubosidad baja en el norte que puede ocasionar bancos de niebla matinales dispersos. Temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, que oscilarán entre los 8 de León y los 14 de Segovia, mientras que en las máximas habrá cambios ligeros. Zamora marcará la máxima con 28 grados en la comunidad.

Viento del oeste, flojo con algún intervalo de moderado.

Además, la Aemet ha avanzado que la semana del 22 al 28 de septiembre será también cálida para la época del año, con precipitaciones escasas en la mayor parte de la península.