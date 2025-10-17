AEMET alerta de tormentas en estas zonas de Castilla y León

Los castellanos y leoneses no deberán olvidar ni el paraguas ni el chubasquero en sus casas, sobre todo los que residen en las zonas de montaña. Y es que la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) alerta de fuertes tormentas en diversas provincias de la Comunidad este viernes 17 de octubre.

Estos son los lugares en los que la probabilidad de lluvia superará el 70 por ciento: En Ávila, en Navarredonda de Gredos, Navas del Marqués, El Barraco y Arenas de San Pedro. En Segovia, en la capital, en Villacastín, El Espinar y Otero de Herreros. En Palencia, en Triollo, Aguilar de Campoo y Barruelo de Santullán. Mientras, en Salamanca, en Ciudad Rodrigo.

Además se prevén cielos poco nubosos, con nubes bajas por la mañana y probabilidad de bancos de niebla en el nordeste. Nubosidad de evolución por la tarde en la mitad sur, sin descartar chubascos dispersos con tormenta en zonas de montaña. También se espera viento flojo variable, predominando la componente oeste, con alguna racha fuerte en áreas de tormenta.

Las temperaturas, por su parte, en las mínimas no se producirán cambios o en ligero ascenso, y las máximas sin cambios o en ligero descenso. En las ciudades de la Comunidad las mínimas oscilarán entre los siete grados de Burgos y Palencia; los ocho de Ávila, León y Soria; los nueve de Valladolid; y los 11 grados de Salamanca, Segovia y Zamora.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, se situarán entre los 21 grados de Ávila; los 22 de Segovia; los 23 de Soria; los 24 de Burgos y León; los 25 de Palencia y Valladolid; los 26 de Salamanca; y los 27 grados de Zamora.