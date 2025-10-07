AEMET avisa de calor sofocante en estas zonas de Castilla y León

Parece que el otoño aún no ha llegado y que Castilla y León sigue en un verano perenne que está provocando el disgusto de los amantes de las setas, que no hacen más que mirar al cielo esperando que lleguen esas lluvias tan necesarias para que los productos micológicos broten. Y es que la Agencia Estatal de Metereología (AEMET) anuncia para este martes 7 de octubreun incremento de las temperaturas, sobre todo las mínimas, en la Comunidad.

Además prevé cielos poco nubosos al inicio, aumentando los intervalos de nubes altas y alguna nubosidad de evolución por la tarde en montaña y el noroeste, aunque es muy poco probable que ocasione algún chubasco. También se producirá viento variable, tendiendo a predominar la componente oeste por la tarde, flojo.

En cuanto a las temperaturas, AEMET anuncia mínimas en ascenso que podrá ser localmente notable, y máximas en ligero o moderado ascenso en la meseta mientras que en áreas de montaña permanecerán sin cambios.

En las ciudades de Castilla y León las temperaturas mínimas se situarán entre los cinco grados de León; los ocho grados de Burgos, Palencia y Zamora; los nueve de Soria; los 10 de Ávila y Valladolid; los 11 de Salamanca; y los 12 grados de Segovia.

Por su parte, las temperaturas máximas en las capitales de provincia de la Comunidad oscilarán entre los 26 grados de Burgos, León y Segovia; los 27 de Ávila, Palencia y Soria; los 28 de Valladolid; y los 29 grados de Salamanca y Zamora.