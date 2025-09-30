La Aemet avisa de lo que se avecina esta semana en Castilla y León

Este inicio de semana está siendo complicado en el este de España y especialmente en la zona mediterránea. La borrasca Gabrielle está dejando fuertes lluvias con serias inundaciones en Zaragoza y Valencia, pero también en zonas de la provincia de Tarragona, que ha obligado a suspender las clases además de provocar retrasos en los trenes de alta velocidad con destino Valencia o Barcelona.

Una borrasca que está pasando de largo a Castilla y León, donde salvo en algunos puntos de la provincia de Ávila sobre todo, y algo en Salamanca, Zamora y Segovia, apenas ha caído agua, y la situación meteorológica es más o menos estable, con el sol brillando en lo alto, sobre todo ayer, y temperaturas superando con soltura los 20 grados durante las horas centrales del día, algo que se espera también para los próximos días en buena parte de la comunidad.

La predición de la Aemet para este martes habla de que el día amanecerá con el cielo poco nuboso o despejado, con algunos intervalos de nubes bajas en el noreste y suroeste por la mañana.

Durante la tarde crecerá nubosidad de evolución en el entorno del Sistema Central, con escasa probabilidad de algún chubasco aislado.

Las temperaturas mínimas en ligero descenso, que oscilarán entre los 5 grados de León y los 9 de Valladolid y Zamora, mientras que las máximas sin cambios o en ligero ascenso, que podrían superar los 25 grados en tierras zamoranas, salmantinas y vallisoletanas durante las horas centrales del día. El sol será protagonista pero también el viento del noreste, flojo en general, que dejará alguna sensación de frío, sobre todo a primera hora de la mañana y al anochecer.

No se espera ningún fenómeno significativo en la comunidad este martes, pero tampoco el miércoles, el jueves y el viernes e incluso el fin de semana, donde las temperaturas serán altas para la época, por encima de los 25 grados en buena parte de la comunidad, al menos hasta el domingo, donde se espera que bajen algo sobre todo en Burgos, Palencia, Soria y León.

Así que la Aemet avanza una semana de buen tiempo en Castilla y León y estabilidad atmosférica, con temperaturas por encima de lo normal para esta época, también las mínimas, y en la que se prevén escasas lluvias, que de producirse en algún sitio serían puntuales y no abundantes. Una semana ideal para pasear, hacer deporte o disfrutar de la naturaleza.

Una previsión que de momento cumple con lo que se dijo hace un par de semana en el avance de lo que será el otoño. La Aemet prevé una estación seca y más cálida de lo habitual. No en vano, durante el trimestre de septiembre, octubre y noviembre, hay una probabilidad del 45 por ciento que sea seco, que aumenta hasta el 60 y 70 por ciento en el caso de las temperaturas más altas, según la Agencia.