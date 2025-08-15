La Aemet pone en alerta a estas zonas de Castilla y León por temperaturas extremas

Mientras Castilla y León y gran parte de España se está quemando, el calor sigue sin dar tregua en este mes de agosto sofocante.

La Dirección General de Protección Civil y Emergencias del Ministerio del Interior mantiene la alerta por altas temperaturas hasta el lunes de la semana que viene "debido a la persistencia de una masa de aire cálido y seco sobre gran parte de la Península y Canarias".

Y recomienda mantener la prudencia y la precaución y seguir siempre las indicaciones de los servicios de emergencia y seguridad.

Y es que, de acuerdo con las predicciones de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), este fin de semana se va a producir un nuevo repunte de las temperaturas, con valores térmicos muy elevados que probablemente se mantendrán hasta el lunes 18 de agosto, día en el que también en Castilla y León se mantiene la aerta por riesgo de incendios, como se está viendo en estos momentos, con hasta una veintena de fuegos activos en las provincias de Zamora, León y Salamanca.

A partir del lunes se prevé que comience un descenso térmico por el oeste, debido a la progresiva entrada de una masa de aire más fresca del Atlántico y al aumento de la inestabilidad, finalizando así este episodio de ola de calor.

Protección Civil recomienda evitar la exposición al sol, comer alimentos ligeros, beber líquidos de forma frecuente y cuidar de las personas vulnerables.

Y para prevenir los incendios forestales, la Dirección General llama a la población a evitar arrojar cigarrillos y basuras que puedan hacer efecto lupa con el sol, no encender fuegos y alertar al 112 si se presencia el inicio de uno.

Pero dicho esto, la predicción de la Aemet para hoy habla de que el día amanecerá poco nuboso, con nubosidad de evolución, principalmente en la mitad este, donde no se descartan algunos chubascos dispersos con tormenta.

Temperaturas mínimas en ascenso que odrían llegar a los 23 grados en Palencia, mientras que la mínimamá sbaja será de 19 grados en Ávila y León.

Por su parte, las máximas en ligero ascenso o sin cambios, con 40 grados en Zamora y Valladolid, y 38 en el resto de capitales de provincia de la comunidad.

Los vientos serán del sureste, sur y suroeste, flojos con algunos intervalos de moderados.

Las nueve provincias de la comunidad cuentan con algún aviso amarillo o naranja por temperaturas extremas.

Situación que semantendrá durante todo el fiin de semana.