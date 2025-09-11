La Aemet pone sobre aviso a Castilla y León ante lo que viene a partir de hoy y durante este fin de semana

La segunda semana de este mes de septiembre está dando un respiro a los ciudadanos. Los termómetros han bajado sobremanera durante el día, donde se están superando por poco los 20 grados de máxima durante las horas centrales, y especialmente por las noches, lo que está permitiendo dormir mejor, algo que se agredece tras un verano caluroso y abrasador.

Además, la lluvia ha vuelto a hacer acto de presencia en los últimos días con precipitaciones en varias provincias, sobre todo del norte y noroeste de la comunidad, lo que también está ayudando a evitar nuevos incendios forestales.

La previsión de este jueves de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) habla de que el día amanecerá con intervalos nubosos en el tercio norte, con probabilidad de precipitaciones, débiles en general, en cotas altas.

En el resto, poco nuboso con nubes bajas a primeras horas. Tampoco so se descartan brumas y bancos de niebla matinales, más probables en zonas de montaña.

Las temperaturas mínimas sin cambios, salvo en el cuadrante noroccidental en ligero descenso, localmente moderado, y máximas en ascenso, localmente moderado, salvo en cotas altas del noroeste en ligero descenso. De hecho, Zamora rozará los 30 grados durante las horas centrales del día mientras que en Valladolid se alcanzarán los 27 y en salamanca y Palencia podran llegar a los 26.

El viento soplará del oeste y suroeste, flojo a moderado.

De cara al fin de semana, tanto el viernes como el sábado y el domingo las temperaturas seguirán subiendo a lo largo y ancho de la comunidad y estarán más cerca de los 30 grados e incluso en algunas zonas como Zamora y Valladolid se se superarán, según la Aemet.

Además, las mínimas estarán entre los 10 y 12 grados también, más que agradables.

El mes de septiembre se calienta y se espera un fin del verano espectacular para disfrutar de unos días de asueto antes del regreso definitivo a la normalidad.