La Aemet pone sobre aviso a dos zonas de Castilla y León por tormentas con granizo

El calor no afloja y sigue apretando con fuerza en toda España, y especialmente en Castilla y León.

Las altas temperaturas de estos días se empiezan a notar ya en los rostros de los ciudadanos, agotados de este sofocante calor que no deja hacer vida normal.

Estos calores ha provocado que la Dirección General de Patrimonio Natural y Política Forestal de la Junta haya declarado la situación de alerta por riesgo meteorológico de incendios forestales para los días 9, 10, 11 y 12 de agosto en la Comunidad, cuyas predicciones marcan temperaturas altas (entre 30 y 36 grados) y humedades relativas bajas (menos del 15 por ciento) en la mayor parte de Castilla y León, a lo que se añade una probabilidad de tormentas, que podrían ser secas y con fuertes vientos locales.

Para este sábado las nueve provincias de la comunidad cuentan con avisos amarillos y naranjas por temperaturas por encima de los 36 grados e incluso de 39 en la meseta de Zamora, a las qu ehay que sumar otras dos por tormentas en Burgos que pueden ir acompañadas de granizo y de fuertes vientos, sobre todo en la zona de la Ibérica de Burgos y de Soria.

En cuanto a la previsión de este sábado, la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) habla de que el día amanecerá poco nuboso con nubosidad de evolución, sin descartar chubascos dispersos con tormenta en el este, más probables en zonas de montaña.

Las temperaturas mínimas en ligero ascenso, y oscilarán entre los 16 grados de Burgos y los 22 de Segovia, que marcará la mínima más alta. Las máximas bajan en el extremo norte y sin cambios en el resto, con 40 grados a la sombra en Zamora,la capital de la comunidad donde hará más calor.

Los vientos soplarán del noreste y este, con intervalos de moderados, salvo en el suroeste, que soplarán variables, flojos.