La Aemet pone sobre aviso a estas zonas de Castilla y León ante lo que viene esta semana, la última de la canícula

Castilla y León arranca una nueva semana de agosto, la última de la denominada canícula -periodo de tiempo que va del 15 de julio al 15 de agosto que es cuand más calor hace en España en todo el año- pensando en el día en el que la meteorología dé un respiro, al menos por las noches para poder dormir mejor,

Y es que este lunes se cumple el noveno día de una ola de calor que sigue siendo sofocante, con temperaturas máximas que en algunos puntos de la comunidad están superando los 40 grados a la sombra y co mínimas de 22, como en Zamora y Segovia, por lo que Castilla y León y otras catorce autonomías aparecen con avisos en el mapa de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) también hoy.

Una de las consecuencias de este calor extremo son los incendios forestales, y Castilla y León ha tenido un fin de semana complicado y arduo, con numeroso fuegos por la comunidad, aunque sobre todo en la provincia de León, donde se declaraban hasta nueve desde el viernes, tres de ellos de nivel dos de peligrosidad, que están obligando a trabajar a destajo a los servicios aéreos y terrestres.

Pero dicho esto, la ola de calor se prevé que dure como mínimo hasta el jueves 14, si no más. habrá que esperar como evoluciona esta semana recién cmenzada que será delicada para el tráfico también por el "Puente" de la Virgen y las fiestas en numerosos pueblos, así como por el regreso y comienzo de las vacaciones de unos y de otros.

El mapa de avisos meteorológicos para hoy lunes es parecido al de este domingo y las nueve provincias de Castilla y León tienen algún aviso amarillo o naranja por temperaturas elevadas.

La predicción de la Aemet habla de que el día amanecerá poco nuboso o despejado, aumentando la nubosidad por la tarde con nubes de evolución, sobre todo en zonas de montaña, donde no se descartan algunos chubascos dispersos con tormenta.

Las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso, menos en el extremo noreste, que subirán notablemente, y oscilarán entre los 18 de Ávila y los 22 de Valladolid y Palencia, donde será complicado poder dormir.

Las máximas en ligero descenso en la mitad oeste y con pocos cambios en el resto, ya que osclarán entre los 34 grados de León y los 39 de Salamanca.

El viento será de componentes sur y oeste, flojos con intervalos de moderados, más intenso en áreas de tormenta.

El martes, aunque seguirá haciendo un calor sofocante, podría volver a llover en numerosos puntos de la comunidad e incluso se esperan troemtas con granizao en varias zonas, como por ejemplo en el norte de Burgos, por la zona de Medina de Pomar o Briviesca y Miranda de Ebro, así como en las localidades sorianas de Vinuesa, Alazán o Soria capital.