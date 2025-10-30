Ágreda (Soria) consigue la medalla de bronce en el certamen de la Capital de EscapadaRural 2025

El municipio soriano de Ágreda ha resultado tercer clasificado en el certamen Capital de EscapadaRural 2025, el certamen impulsado por EscapadaRural que tiene como objetivo dar visibilidad a los municipios que apuestan por el desarrollo del turismo rural.

En esta IX edición del certamen, Jerez de los Caballeros (Extremadura) ha logrado el título de Capital de EscapadaRural 2025 tras recibir el 24,7% de los más de 40.000 votos emitidos por votación popular.

“Queremos felicitar a Ágreda y a todos sus vecinos por esta destacada tercera posición y también a los otros nueve municipios que fueron elegidos finalistas en esta novena edición del certamen”, explica Judith Monmany, responsable de comunicación de EscapadaRural.

“Estamos convencidos de que la gran difusión que han tenido los diez finalistas durante todo el proceso de votaciones les ha situado a todos en la mente de las personas como un destino a visitar en su próxima escapada rural”, concluye Monmany.

Ranking clasificación Capital de EscapadaRural 2025

1- Jerez de los Caballeros 24,7%

2- Karrantza 12,6%

3- Ágreda 12,1%

4- Vielha 11,1%

5- Friol 9,0%

6- Zuheros 7,9%

7- Tibi 7,8%

8- Navahermosa 6,5%

9- Trasmoz 5,0%

10-Valtierra 3,3%

Certamen la Capital del Turismo Rural

Los premios Capital del Turismo Rural nacieron hace ya nueve años con el objetivo de dar visibilidad a través de una gran campaña de difusión de EscapadaRural en los medios, redes sociales y otros canales a todos aquellos municipios que apuestan por el desarrollo del turismo rural sostenible y descubrir así nuevos destinos a explorar. Tras nueve años de certamen se ha puesto de manifiesto que la iniciativa ha ayudado a muchos municipios a incrementar su notoriedad y posicionarse como un destino rural de relevancia contribuyendo así al desarrollo local, según trasladan sus respectivos alcaldes.

Ahora, Jerez de los Caballeros recoge el testigo de Santa Eulalia de Oscos (Asturias), que ha ostentado hasta la fecha el título de Capital de EscapadaRural tras proclamarse ganadora el pasado año en el que obtuvo un 22,8% de los votos recibidos. Su nombre se suma al de los pueblos que han resultado ganadores en las anteriores ediciones: Campo Lameiro (Pontevedra, 2023); Cazorla (Jaén, 2022), Olvera (Cádiz, 2021), Potes (Cantabria, 2020), Santillana del Mar (Cantabria, 2019); Aínsa-Sobrarbe (Huesca, 2018) y Sigüenza (Guadalajara, 2017).