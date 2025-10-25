Agua en cantidad y de calidad para el medio rural de Castilla y León

Castilla y León prosigue con su objetivo de conseguir más pronto que tarde las cero aguas sin depurar en todos los municipios de la comunidad, ya sean grandes, medianos o los más pequeños, y que todos ellos tengan agua en cantidad y de calidad.

La última inversión, de casi 4,5 millones de euros, se destinarán a la licitación de obras para la ejecución de nuevas depuradoras en las provincias de Burgos y Soria, que darán servicio a una población de 6.199 habitantes equivalentes, de los cuales 4.889 pertenecen a la provincia de Burgos y 1.310 a la de Soria, según informan fuentes de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio.

Provincia de Burgos

En la provincia de Burgos, las obras contemplan la construcción de depuradoras en los municipios de Barbadillo del Mercado, Cavia, Gumiel de Izán, Quemada, Quintana del Pidio, San Juan del Monte, Villasandino y Zazuar, con una inversión total de 3,8 millones.

Estas actuaciones permitirán mejorar la depuración de aguas residuales para una población total de 4.889 habitantes equivalentes, garantizando la correcta gestión del saneamiento en núcleos rurales y pequeñas poblaciones.

Las nuevas instalaciones se han diseñado conforme a los manuales de depuración para pequeñas poblaciones elaborados por la Junta, con el objetivo de ofrecer soluciones sostenibles, eficientes y con bajos costes de implantación y operación.

El plazo de ejecución previsto es de 24 meses, y una vez finalizadas las obras, Somacyl se encargará de su explotación y mantenimiento durante 25 años.

En global, dentro del Programa de Depuración 500–2.000, la provincia cuenta con una previsión de 26 depuradoras por importe de 18,4 millones de euros y en el de 0–500 se proyecta la ejecución de 43 depuradoras con una inversión de 7,6 millones de euros.

En el ámbito del Programa de Infraestructuras Hidráulicas, que tiene como finalidad dar soluciones definitivas a los problemas de abastecimiento, Burgos trabaja en siete actuaciones con una inversión de 5,2 millones de euros.

Asimismo, en el Programa de Renovación de Redes y Digitalización se intervendrá en 108 núcleos de población, en municipios como Briviesca, Villarcayo, Roa, Valle de Mena, Melgar de Fernamental o Garganchón. La inversión estimada asciende a 13 millones de euros, con participación financiera de la Junta, las diputaciones y los ayuntamientos.

Actuaciones en Soria

En la provincia de Soria, las obras contemplan la construcción de depuradoras en Bayubas de Abajo, Cidones, Herreros y Muro, con una inversión total de 642.096. Estas infraestructuras darán servicio a una población de 1.310 habitantes equivalentes y se incluyen también dentro de los programas de depuración 0–500 y 500–2.000.

La provincia cuenta con una previsión de ocho depuradoras dentro del Programa 500–2.000, con una inversión de 3,6 millones de euros, y con 29 depuradoras en el de 0–500, que alcanzan un importe de 4,2 millones de euros.

En el marco del Programa de Infraestructuras Hidráulicas, se trabaja en ocho actuaciones con una inversión prevista de cinco millones de euros.

Por otro lado, dentro del Programa de Renovación de Redes y Digitalización, Soria contará con una inversión estimada de nueve millones, destinándose a proyectos en los municipios de Ágreda, Almazán, Arcos de Jalón, Berlanga de Duero, El Burgo de Osma, Covaleda, Duruelo de la Sierra, Garray, Golmayo, Langa, Medinaceli, Navaleno, Ólvega, San Esteban de Gormaz y San Leonardo de Yagüe.