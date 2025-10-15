Alba de Tormes (Salamanca) distingue como Hijo Adoptivo de la villa al prior de los Carmelitas

El municipio salmantino de Alba de Tormes distinguió hoy como Hijo Adoptivo de la Villa al prior de los Carmelitas de Alba y Salamanca, Miguel Ángel González. El acto se celebró en en Monasterio de la Anunciación de Nuestra Señora de las Carmelitas Descalzas, que acogiera durante 15 días del mes de mayo la veneración del cuerpo incorrupto de Santa Teresa de Jesús.

Precisamente la promoción de dicho evento, que propició la participación de más de 90.000 personas, así como el estudio de los restos mortales de la Santa Andariega, fueron algunos de los motivos por los que el Ayuntamiento de Alba de Tormes aprobó por la unanimidad de los grupos durante la sesión plenaria del mismo mes de mayo, la concesión de esta distinción, así como al entrega de la Medalla de Honor de la Villa al Carmelo Descalzo.

Miguel Ángel González estuvo acompañado en el acto de concesión de esta distinción por el consejero de Cultura, Deporte y Turismo de la Junta de Castilla y León, Gonzalo Santonja, asó como por el presidente de la Diputación de Salamanca, Javier Iglesias, y la alcaldesa de Alba de Tormes, Concepción Miguélez.