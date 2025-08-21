Un alcalde de Castilla y León denuncia la falta de coordinación que llevó a varios bomberos a dormir en la calle: "Nadie se acordó de ellos"

Jorge Ibáñez, el alcalde de Cervera del Pisuerga, un municipio en Castilla y León de 1.600 vecinos, ha visto cómo su pueblo se ha convertido en el epicentro de una dramática crisis provocada por incendios forestales. Por ello, ha denunciado en el programa de laSexta Más Vale Tarde cómo el pueblo está sufriendo cierto abandono institucional. En especial, los brigadistas que combaten en primera línea el fuego del municipio.

Ibáñez ha denunciado ante las cámaras de laSexta que una "falta de coordinación" entre instituciones provocó que los brigadistas tuvieran que dormir al raso, en la calle. "Nadie se acordó de ellos". En los primeros días los bomberos forestales "en 18 horas no han tenido nada que echarse a la boca" y que incluso hubo una situación en la que algunos de ellos estuvieron a punto de comer comida podrida.

"La única forma que tuvieron esa mañana de comer es que en Lebanza estaban de fiestas y les llevaron las tortillas ganadoras del concurso", expresaba. El primer edil, de signo socialista, ha denunciado que incluso los bomberos tuvieron que dormir en la calle. "Nadie se acordó de una brigada y durmieron en la calle", apunta, a pesar de que en el municipio había 30 camas disponibles.

Incluso la cena corrió a cuenta del presupuesto municipal, señala Ibáñez, ya que tampoco "nadie se acordó de que esta gente salía del incendio y tenía que cenar".