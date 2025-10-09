Alerta de la Aemet por fuertes chubascos en estas tres provincias de Castilla y León

Está siendo un mes de octubre curioso en Castilla y León. En lo que se refiere al tiempo. Más cálido de lo normal con temperaturas más parecidas a la primavera, y por encima de los 20 grados.

Más Noticias Meteorología La Aemet pone sobre aviso a dos zonas de Castilla y León por fuertes lluvias con tormenta

No obstante, en las próximas horas podría cambiar con la llegada de una nueva DANA, de nombre Alice, según la Aemet, que provocará chubascos muy fuertes y persistentes en especial en el oeste de la Península y en las Islas Baleares.

¿Y en Castilla y León va a repercutir? Pues también, ya que para este miércoles no se descartan algunos chubascos fuertes y con tormenta en el extremo suroeste, y que afectará sobre manera a tres provincias, como son Salamanca, Ávila y Segovia, especialmente en las localidades situadas más al sur como El Espinar, Béjar, El Barraco o El Barco de Ávila, así como las localidades más próximas.

La predicción para hoy destaca que "en el nordeste y extremo norte intervalos nubosos, sin descartar bancos de niebla, en el resto poco nuboso, con algún intervalo nuboso ocasional".

Habrá nubosidad de evolución en el sur, sin descartar chubascos dispersos con tormenta en el Sistema Central, algunos pueden ser fuertes por el oeste con viento del noreste y norte, flojo a moderado.

En cuanto a las temperaturas mínimas sin cambios o en ligero descenso y máximas en descenso, ligero en el suroeste.

Las mínimas y máximas por capitales serán las siguientes