Alicia Gallego encabezará la lista de UPL a las elecciones autonómicas de 2026

El Consejo General de Unión del Pueblo Leonés (UPL) refrendó por unanimidad este miércoles, 26 de noviembre, la designación de Alicia Gallego, secretaria general de la formación leonesista desde junio de 2025, como cabeza de lista para las elecciones autonómicas del próximo año.

Gallego liderará una candidatura que buscará “seguir creciendo” después de los “históricos” resultados vividos en el año 2022, donde la formación leonesista triplicó su representación. Jurista de formación, es uno de los símbolos y claves de este avance y reafirmación del leonesismo y se convertirá, de esta manera, en la primera candidata de UPL a las Cortes autonómicas, según apuntó la formación en un comunicado remitido a Ical.

“Es un orgullo contar con la confianza de mi partido”, destacó la líder leonesista, que de cara a afrontar los comicios de 2026, aseguró que deben suponer “el afianzamiento” de un proyecto político definido con unas señas de identidad que persiguen el cambio del marco territorial. En este sentido, incidió en que la Región Leonesa sufre un profundo desequilibrio territorial “fruto de las erráticas políticas desiguales” de un PP que acumula cuatro décadas al frente de la Junta de Castilla y León.

Alicia Gallego es la actual secretaria general de UPL desde el pasado mes de junio en sustitución de Luis Mariano Santos y ha sido procuradora de la formación leonesista en la legislatura que está a punto de concluir en las Cortes de Castilla y León. Además, desde junio de 2015 es la regidora de Santa María del Páramo, un municipio en el que logró la mayoría absoluta en los comicios de 2019 y 2023.