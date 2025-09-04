Ni en Los Ángeles ni en Málaga, la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith elige esta abadía castellana para casarse

Será el próximo mes de octubre cuando la provincia de Valladolid se llenará del glamour de Hollywood. Y todo gracias a una de las grandes bodas del año. La peculiaridad es la decisión de elegir este destino, que ha sorprendido a propios y extraños al no existir vínculo alguno (por lo que parece) de la familia más cercana. Estamos hablando del enlace matrimonial entre Stella Banderas y Álex Gruszunski. Y es lejos de los focos de Los Ángeles y de la Málaga natal de su progenitor, el enlace tendrá lugar en una abadía románica del siglo XII.

Estamos hablando de la hija de Antonio Banderas y Melanie Griffith. Además, también la preboda tendrá como protagonista un lugar de la provincia vallisoletana. De momento, ha sorprendido a propios y extraños que el sitio elegido sea la Abadía Retuerta LeDomaine, una de las bodegas más prestigiosas de la Ribera del Duero, que se encuentra situada en Sardón del Duero. Las cábalas hablan de la pasión de Antonio Banderas por los vinos, ya que la vida de su hija, gran parte de ella ha tenido lugar en Estados Unidos, aunque siempre ha mostrado su cercanía con España, especialmente con la Málaga natal de su padre.

Spa en Abadía Retuerta Abadía Retuerta

Un idílico lugar que se ha convertido en uno de los lugares imprescindibles en turismo de alto standing de la provincia de Valladolid, un antiguo monasterio románico del siglo XII, rodeado de viñedos y que es un sitio idóneo para una boda íntima, privada y exclusiva, por lo que el enlace, donde no va a faltar la presencia de rostros famosos, promete ser elegante a la vez que glamourosa.

Con más de 30 años de historia pero con ocho siglos de tradición vitivinícola, Abadía Retuerta produce vinos de pago con denominación y cuenta con un amplio reconocimiento internacional. Estamos ante un chateau al estilo francés, situado en el corazón de la Ribera de Duero, mientras que su hotel se encuentra en esta antigua abadía de Santa María de Retuerta, del siglo XII. Cuenta con 30 habitaciones exclusivas, un spa que se halla en las antiguas caballerizas y con dos restaurantes, con una estrella Michelin -el Refectorio dirigido por el chef Marc Segarra- y dos soles Repsol.

La bodega vallisoletana Abadia Retuerta Le Domaine NACHO GALLEGO

El último proyecto impulsado por este referente del turismo de alta gama ha tenido lugar en dos de sus espacios más emblemáticos: el Huerto y el Jardín de los Monjes, dos enclaves cargados de historia que fueron habitados por los monjes premostratenses desde el siglo XII.

Bodega de Abadía Retuerta y viñedos Abadía Retuerta

El Huerto de los Monjes es la despensa natural de los restaurantes del hotel de Abadía Retuerta. Destaca por cultivar más de 150 variedades de verduras y hortalizas, por contar con un sistema de riego eficiente por exudación y promover la biodiversidad mediante la plantación de flores que atraen polinizadores naturales.

Mientras, el Jardín de los Monjes, diseñado por el paisajista internacional Álvaro Sampedro, es un espacio contemplativo que conecta a los huéspedes con la naturaleza y la espiritualidad. Concebido como un ecosistema vivo y sostenible, está compuesto en su práctica totalidad por plantas autóctonas, capaces de regenerarse por sí mismas y adaptadas al clima local.

Y el pasado mes de febrero se han plantado seis hectáreas de frutales y para noviembre de este mismo año se espera sumar otras 50 hectáreas de pino y encina del Bosque, para aumentar la biodiversidad de la finca, la cual cuenta con 140 tipos de aves censadas o 40 colmenas de abejas.

En definitiva, un oasis de paz y naturaleza en pleno corazón de la Ribera del Duero, por lo que no extraña esta elección para un día tan especial.