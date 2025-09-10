Apalizan a un joven en Burgos al que parten varios dientes y dejan inconsciente

Agentes de la Policía Local de Burgos han detenido a tres jóvenes de 19 años de edad como presuntos autores materiales de una agresión que se produjo el pasado viernes durante una pelea en el centro de la ciudad con resultado de lesiones, según han informado este miércoles fuentes policiales.

La pelea comenzó sobre las cinco de la mañana en la confluencia de la calle Cardenal Segura con la plaza de Los Castaños. Hasta allí se desplazaron varias dotaciones de la Policía Local de Protección Ciudadana -UPC- y Respuesta Rápida -URR-, donde localizaron a un joven tendido en el suelo, semiconsciente, que había perdido mucha sangre, con numerosos traumatismos en la cara y la cabeza y varios dientes partidos.

Los agentes solicitaron un servicio de ambulancia, mientras dos sanitarias libres de servicio colaboraban en auxiliar a la víctima. Los agentes recabaron información de los múltiples testigos que se encontraban en el lugar, pudiendo identificar a tres varones implicados directamente y que habían huido antes de su llegada.

Un vehículo de Policía Local logró localizar en la avenida del Arlanzón, frente al Coliseum, a estos tres jóvenes, deteniendo a a dos de ellos. El tercero saltó el malecón del río Arlanzón, no pudiendo darle alcance pese a estar ya identificado. Sobre las 11,45 horas, y tras diversas pesquisas, se logró identificar al tercer implicado, procediéndose a su detención.