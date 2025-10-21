La apuesta "más dulce" por Peñaranda de Bracamonte

Buenas noticias para Castilla y León, en general, y para quienes viven y trabajan en la localidad salmantina de Peñaranda de Bracamonte, en particular. Y es que Dulca, una empresa familiar con 47 años de historia especializada en bollería y repostería, que cuenta con una producción anual de más de 11.500 kilos, de los que exporta cerca del 76 por ciento a más de diez mercados exteriores, ha culminado la primera fase de la ampliación y modernización de sus instalaciones en este municipio charro, en una parcela de 65.000 metros cuadrados, en las que han acometido una inversión de 30 millones de euros.

"Queremos duplicar su capacidad de producción, mejorar la eficiencia y afianzar su posicionamiento en el mercado", señalan fuentes de la empresa en un comunicado al que ha tenido acceso este periódico.

Unas obras, iniciadas en julio de 2024, en las que se ha levantado también un nuevo almacén de producto terminado de 6.500 metros cuadrados, que ha conseguido cuadruplicar su capacidad logística.

También proyecta una nueva planta que contará con dos líneas de producción: una de masas batidas, que entrará en funcionamiento este otoño, y otra de producto fermentado, que lo hará a principios de 2026.

Además de automatizar las áreas de envasado y paletización, la empresa ha puesto en marcha un nuevo departamento de I+D y un laboratorio de calidad y ha rediseñado las zonas comunes y proyecta una tienda de venta directa al público, según ha detallado.