Apuñalan de madrugada a un joven de 26 años en Santa María del Páramo (León)

Un joven de 26 años fue herido de gravedad tras recibir una puñalada en el abdomen durante la madrugada en Santa María del Páramo (León). El incidente tuvo lugar en la Avenida del Esla, donde la central de emergencias 112 Castilla y León recibió una llamada urgente solicitando asistencia médica.

Los servicios de emergencia se activaron de inmediato, movilizando efectivos sanitarios y policiales al lugar. El herido recibió atención inicial en el punto del suceso y fue trasladado al Hospital de León para recibir tratamiento especializado.

La Guardia Civil de León, junto al personal sanitario del centro de salud local y una UVI móvil, acudieron con rapidez. Los profesionales médicos lograron estabilizar al paciente antes de su evacuación, actuando con eficacia ante una situación crítica.

Por el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el origen de la agresión, posibles implicados o el móvil del ataque. La investigación se encuentra en fase preliminar, y las fuentes oficiales mantienen hermetismo sobre los hechos.