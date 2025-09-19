Aquí nace Alba en Ribera

De una de las mayores disruptivas y transformadoras del mercado a nivel mundial, Tesla, a un pequeño pueblo de 179 habitantes, en la provincia de Burgos, Olmedillo de Roa - Ribera del Duero.

Tras 20 años entre salas de reuniones, aeropuertos y multinacionales, Alba vuelve a casa para entregarse a la paz y el sosiego del campo y emprender su proyecto más personal: ALBA EN RIBERA, un proyecto que supone un regreso a sus orígenes para reunirse con su padre, Enrique Abiega.

Alba en Ribera es el resultado de un cruce de caminos entre dos generaciones y la fuerza de sueños compartidos. Un compromiso de máximo respeto al campo y su materia prima. Una apuesta familiar por ofrecer vinos auténticos, sin artificios, sin modas; elaborados con lo que importa y nada más.

Todo arrancó a finales de los años 90, cuando Enrique Abiega vio el potencial de esta tierra y compró parcela a parcela hasta reunir las 18 hectáreas que conforman hoy este viñedo en una de las zonas más exclusivas de la denominación. Hoy, casi 30 años después y fruto de la ilusión y la experiencia, Alba decide crear su propia bodega.

Durante ese tiempo, “la calidad de nuestra uva y el exquisito cuidado y mimo de nuestro hacer no pasó desapercibida para las bodegas de la zona siendo proveedores preferentes de las más prestigiosas bodegas de Ribera durante todas las cosechas de nuestro viñedo” explica Alba Abiega.

Estas bodegas confiaron año tras año en sus uvas por su concentración, equilibrio y capacidad para expresar el terruño.

Al frente de este sueño, está Alba Abiega, riojana de nacimiento, productora en Ribera por vocación, que con apenas 40 años y, tras haber vivido en cuatro países, decide cambiar las frías oficinas y el ritmo frenético de las ciudades por el calor de la tierra y la necesidad de vivir sin prisa. Una decisión que le lleva a dejar su puesto de directiva en Tesla para emprender entre viñedos apostando por la inteligencia natural vs inteligencia artificial. “He decidido parar el tiempo. Cerrar la puerta al ruido. Volver al latido. Cuidar de nuestro viñedo en Olmedillo de Roa y experimentar la evolución de nuestros vinos me devuelve a ese estado de paz y sosiego, donde el reloj se detiene y los sentidos despiertan”, señala Alba.

“Vista larga y paso corto” es parte de la filosofía de Alba en Ribera, la nueva bodega lanzará el primero de sus tres vinos el próximo mes de septiembre. ‘Alba Abiega,desde Zero’, ese será el primer producto que Alba en Ribera sacará al mercado. Los otros dos caldos, estarán disponibles en otoño de 2026 y 2027 respectivamente.

Con una producción limitada, Alba en Ribera antepone calidad a cantidad para obtener una uva excelente, cuidando todos los detalles para asumir el protagonismo del vino. “El secreto está ahí, preguntarse en cada momento qué es lo mejor para el viñedo. Al final cada cepa y sus uvas son tremendamente agradecidas a los cuidados que reciben de las manos de nuestros trabajadores, que las cuidan y supervisan con el mayor mimo” concluye Alba.

La Calidad de la uva

La variedad principal del viñedo es la Tinta Fina (Tempranillo), la cepa icónica de la Ribera del Duero.

En este terreno, la vid sufre para sobrevivir, lo que da lugar a granos pequeños y racimos compactos. Esta adversidad natural es clave para obtener una uva de gran calidad, rica en aromas y taninos maduros.

Plantado en 1999, la conducción es en vaso elevado, lo que fue pionero para la época en la región. Su marco de plantación es muy ajustado potenciando la competencia entre cepas y fomentando el desarrollo profundo de las raíces. Este sistema permite que las cepas se adapten a las condiciones climáticas extremas, garantizando una uva de calidad excepcional. Además, el viñedo cuenta con certificación ecológica, reflejo de su firme compromiso con una viticultura sostenible y respetuosa con el entorno.

Con una producción limitada, cuidan cada detalle para que la uva hable por sí sola y asuma el protagonismo en el vino limitando la producción por cema a 5 o 6 racimos de 150 -200 gramos cada uno.

La esencia en Ribera

Vinos elegantes y equilibrados: Cada botella irradia sofisticación y cuidado en los detalles. No busca impresionar con exceso o defecto, sino con la sutileza de lo bien hecho.

Sin adornos: Una excelente uva no necesita adornos. Cuidan la finca 100% ecológica con el máximo mimo, respetando los ciclos de la naturaleza y asegurando que sólo lo mejor llega a la botella.

Lo justo y necesario: Sin artificios, sin modas. Vinos auténticos, hechos con lo que importa y nada más. Ni más, ni menos.

Desenfadado: Vinos que invitan a disfrutar sin complicaciones, vinos que conquistan los sentidos

Inconformistas: La perfección no es negociable. Cada paso en la elaboración de los vinos Alba en Ribera es fruto de un cuidado extremo.