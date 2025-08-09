Arrancan un banco y lo usan como ariete para asaltar garajes en Zamora: los vecinos les plantan cara y los vándalos huyen lanzando piedras

La madrugada del pasado viernes, un grupo de jóvenes protagonizó un grave acto vandálico en la urbanización La Vaguada, en Zamora, que ha encendido las alarmas entre los residentes. Según el comunicado emitido por la comunidad vecinal, los individuos accedieron al césped central de la urbanización, donde arrancaron de raíz un banco de madera anclado al suelo. El mobiliario urbano, que forma parte de una zona de descanso frecuentada por familias y personas mayores, fue arrastrado por los jóvenes hasta una de las rampas de acceso a los garajes comunitarios.

Testigos presenciales relatan que los jóvenes intentaron utilizar el banco como herramienta de fuerza para forzar la entrada a los garajes, golpeando repetidamente la puerta metálica. El estruendo despertó a varios vecinos, que salieron a la calle alarmados por el ruido y la violencia del acto. Algunos residentes se enfrentaron verbalmente al grupo, lo que provocó su huida inmediata.

Los jóvenes escaparon por la ladera que conecta la urbanización con el edificio del Antiguo Matadero, lanzando piedras contra los vehículos estacionados y las entradas de los garajes mientras se retiraban. Al menos tres coches sufrieron daños visibles, incluyendo abolladuras y rotura de lunas, según han confirmado los afectados. También se registraron impactos en la fachada de uno de los bloques.

Este incidente se suma a una serie de comportamientos incívicos que los vecinos vienen denunciando desde hace semanas. Entre ellos se encuentran pintadas en muros y portales, ruidos nocturnos que perturban el descanso, acumulación de basura en zonas comunes y roturas de elementos como papeleras, farolas y jardineras. Ante esta situación, la comunidad vecinal reclama al Ayuntamiento de Zamora un refuerzo urgente de la vigilancia policial en la zona.