Arroyo de la Encomienda pone en marcha una ambiciosa renovación en Sotoverde

El Ayuntamiento vallisoletano de Arroyo de la Encomienda tiene en marcha el proceso de licitación de la redacción del proyecto de renovación de Sotoverde, en lo que será “el paso definitivo para impulsar un ambicioso plan integral de actuación en toda la urbanización”, según explica el alcalde, Sarbelio Fernández.

El pliego se encuentra ya en fase de contratación por un importe máximo de 120.000 euros, según un comunicado al que ha tenido acceso este periódico.

El equipo de Gobierno espera poder contar con un único documento que contenga todos los proyectos técnicos necesarios para acometer la rehabilitación de 17 calles de la zona, incluyendo también la actualización de las redes de saneamiento y abastecimiento, así como todas las demás infraestructuras.

Todo ello, distribuido en cinco fases en las que el equipo redactor del proyecto deberá agrupar las intervenciones por zonas homogéneas y, siempre siguiendo los criterios técnicos marcados por el Ayuntamiento. El adjudicatario también deberá preparar un borrador del presupuesto del coste total de la actuación, dividido por calles.

Las calles que entrarán a formar parte de la renovación integral de Sotoverde son Los Mochos, Barco del Fraile, Fuente la Zanja, Fuente el Prado, La Horca, Estefanía, Victoria, Soto, Camino Viejo, Salero Serval, Las Cárulas, Ladera del Sol, Alquería, Malaza, Almazara, Aguachales y Valdezarce.

“Se trata de un proyecto muy ambicioso que se convertirá en la hoja de ruta de una renovación tan necesaria como compleja y costosa, pero que tenemos claro que hemos de afrontar, tal como se ha hecho ya con Pesqueras y se va a hacer con Barco del Lobo”, destaca el regidor.

Además, Sarbelip Fernández avanza que en breve arrancará la intervención de mejora de las zonas ajardinadas de Sotoverde, una actuación a la que se destinan más de 200.000 euros.