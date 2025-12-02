La Yeguada Arroyomonte consolida su programa de cría que demuestra su versatilidad en distintas áreas del deporte ecuestre.

Y es que la Yeguada Arroyomonte volvió a firmar un desempeño sobresaliente en el Salón Internacional del Caballo (SICAB), donde no solo logró clasificar a dos de sus ejemplares veteranos para los niveles estrella de la doma clásica -San Jorge y Gran Premio-, sino que además sumó varias medallas en distintas disciplinas, lo que confirma otro año más su posición como una ganadería referente en el mundo del deporte del Pura Raza Español.

Dos veteranos en los niveles estrella de la doma clásica

Pampero FS y Norteño FS, montados por Alberto García-Briñón, representaron a Arroyomonte en la Final de la Copa ANCCE de Doma Clásica del Campeonato del Mundo del PRE, en los exigentes niveles San Jorge y Gran Premio.

La clasificación para estas pruebas es una de las más duras del calendario: solo acceden los trece mejores binomios del ranking nacional. Este año, más de quinientos ejemplares de PRE han competido en concursos selectivos, lo que ha elevado el nivel y la dificultad de obtener una plaza en SICAB.

Arroyomonte llega además avalada por un historial sin precedentes: Mejor Ganadería Criadora de PRE para doma clásica en SICAB en 8 ocasiones (2015, 2017, 2018, 2019, 2020, 2022, 2023 y 2024).

Norteño FS mantiene su solidez competitiva

Norteño FS regresaba al cuadrilongo de Gran Premio tras su medalla de bronce en su debut en este nivel la temporada pasada. Aunque en esta edición no subió al podio, completó una participación sólida que confirma una trayectoria excepcional. Norteño FS ya fue Campeón de SICAB 2022 en San Jorge, además de campeón en las categorías de 4 y 6 años, y estuvo seleccionado para representar a España en dos ediciones del Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes, en 2020 y 2021.

Pampero FS roza el podio

Pampero FS volvió a demostrar su calidad en el nivel San Jorge. En la Final de la Copa ANCCE finalizó en cuarta posición con una media del 68,711 %. También fue cuarto en la prueba Kür Intermedia, donde alcanzó un 70,450 %, y terminó quinto en la reprise de San Jorge con un 66,971 %. Sus resultados refuerzan un palmarés que ya incluye dos títulos de Campeón de la Final de la Copa ANCCE en 2021 y 2022, además del Subcampeonato de San Jorge logrado en 2024 y la calificación genética de “Excelente”. Pampero también ha representado a España en el Campeonato del Mundo de Caballos Jóvenes (Ermelo, Holanda) en 2022.

Poniente FS vuelve al podio

Poniente FS, criado por yeguada Arroyomonte, propiedad de Yeguada Paraíso y montado por Manuel Fernández, volvió a destacar en el nivel de Jóvenes Jinetes. En la Final de la Copa ANCCE consiguió la medalla de bronce con una nota del 65,687 %. Además, obtuvo la medalla de plata en la prueba individual con un 66,471 % y la medalla de bronce en la prueba por equipos con un 64,902 %. Con estos resultados mantiene la línea ascendente mostrada en años anteriores, donde ya había sido Subcampeón de la Copa ANCCE de 7 años en 2023 y medallista en las PSCJ.

Isleño FS regresa con éxito tras su retirada

La disciplina de Amazonas dejó uno de los regresos más emotivos, el de Isleño FS, montado por la amazona abulense Natalia Gil. Tras competir por última vez en SICAB en 2021 y acumular once participaciones consecutivas con las riendas de Alberto García-Briñon, volvió a las pistas con un rendimiento impecable. Isleño FS se proclamó Campeón de la Copa ANCCE de Amazonas en Promoción 1 con una suma total de 138,796 puntos, resultado que se traduce en dos medias ganadoras del 69,166 % y del 69,630 %.

También compitió en esta disciplina Fiel FS, otro ejemplar criado por Arroyomonte y propiedad de Yeguada El Cañamar, bajo la monta de Leticia Martín.

Romero FS mantiene su nivel competitivo

Romero FS, montado por Álvaro Maldonado, volvió a destacar en Alta Escuela tras un gran desempeño en la edición anterior. En SICAB 2025 conquistó la medalla de bronce en la Copa ANCCE con un total de 142,858 puntos. Además, logró la medalla de plata en el Nivel Intermedio Kür con una nota del 73,599 % y la medalla de bronce en la prueba técnica del mismo nivel gracias a su 69,259 %.

Con medallas en doma clásica jóvenes jinetes, amazonas y alta escuela, la Yeguada Arroyomonte cierra SICAB 2025 reafirmándose como una de las ganaderías más influyentes en la cría del PRE orientado al deporte. Su combinación de genética, formación y regularidad competitiva mantiene a sus ejemplares en la élite nacional e internacional, corroborando un año más por qué continúa siendo un referente en el panorama ecuestre.