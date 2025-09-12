Las artes escénicas toman las calles de Burgos

El XXIV Festival de las Artes ‘EnClave de Calle’ llena la ciudad de Burgos de cultura con una programación de medio centenar de funciones y actividades hasta el 14 de septiembre, que transformarán el centro histórico con opciones que van desde el circo contemporáneo y el teatro a la danza y la música.

Teatro de feria en pequeños aforos y con pases múltiples en el paseo Marceliano Santa María; espectáculos circenses en el paseo de la Isla; un espacio lúdico con imaginativos juegos para los más pequeños en la plaza de los Ingenios (plaza de la Libertad); montajes de distintos géneros en la zona de Cuatro Reyes del Espolón;' y espectáculos itinerantes por ese mismo paseo y distintas vías peatonales configuran un cartel multidisciplinar lleno de humor.

Una docena de compañías nacionales e internacionales integran un programa organizado por el Ayuntamiento de Burgos que presta especial atención a las artes escénicas de Burgos, con la presencia de seis formaciones locales y una especial relevancia para los bienes Patrimonio de la Humanidad.

Protagonista la catedral

Uno de ellos, la catedral, se refleja desde este jueves en una réplica de cartón de veinticuatro metros de altura y más de una tonelada de peso que reproduce su fachada principal.

La Evolución Humana que representa Atapuerca constituye el hilo argumental del trabajo de ‘Arawake Teatro’ titulado 'Homo curiositatis', en el que un gran títere pre-Neanderthal de más de tres metros y un humano invitan a mirar a los orígenes con música en directo este sábado.

El Camino de Santiago inspira '¡Peregrinos!', de Bambalúa Teatro, donde cuatro caminantes ciegos se pierden por las calles del centro de la ciudad en una propuesta cargada de humor e interacción con el público, con doble función itinerante.

Los tres montajes, que forman parte del impulso a la candidatura de Burgos como Capital Europea de la Cultura en 2031, confluirán este sábado en el paseo de la Sierra de Atapuerca ante la Catedral efímera de Olivier Grossetête, en un encuentro simbólico de los tres bienes Patrimonio de la Humanidad.

La representación internacional en el XXIV Festival de las Artes ‘EnClave de Calle’ incluye a la veterana compañía circense belga ‘Circo Ronaldo’, creada en 1842, que estrena en España en carpa su ‘Sono Io?’, que combina teatro y circo para plantear la brecha generacional representada por un veterano artista y su hijo.

Junto a ‘Arawake’ y ‘Bambalúa’, otras cuatro compañías burgalesas mostrarán sus trabajos en el XXIV Festival de las Artes ‘EnClave de Calle’.

'Teatro La Sonrisa' estrenará la versión de calle de 'Chiflados', montaje en el que la veterana formación crea desde el humor un peculiar centro de investigación, dirigido a todos los públicos.

'Marta Luna' recreará 'Las aventuras de Sabina', entre acrobacias, malabares, equilibrios y humor a bordo de un barco.

'Brama Teatro' ofrecerá 'Circorral', propuesta de clown musical, recomendada para niños a partir de seis meses hasta los cinco años, que sitúa el origen del circo en el intento de dos gallinas de escapar del lobo.

Cerrará la representación local Jean Philippe Kikolas, el domingo 14 con 'Sin remite', que conjuga circo, comedia e interacción con los espectadores; un espectáculo que cumple quince años, los mismos que lleva su autor e intérprete de trayectoria en solitario, y plantea una reflexión sobre el propio oficio inspirada en el cortometraje 'L'Ecole du Facteurs' (1947), del cómico francés Jacques Tati.

El programa incluye, además, tres propuestas procedentes de Cataluña.

La compañía 'Manolo Alcántara' llegará con 'Maña', donde el artista, en su condición de ‘artesano de circo’, construirá un arco gigante con cajas y métodos tradicionales, en un espectáculo recomendado para mayores de nueve años.

La formación galardonada con el Premio Nacional de Artes Escénicas para la Infancia y la Juventud 2020 ‘La Baldufa’ representará 'Bye, bye, Confetti' en cuatro funciones; un montaje de clown en el que tres payasos buscan un nuevo líder tras llorar la pérdida de Confetti.

Por último, 'Roi Borrallas' interpretará 'Solo' para adentrarse en la intimidad del artista y conocer sus ilusiones y miedos, una mezcla de clown y teatro de objetos premiada en diferentes certámenes que contará con dos funciones para espectadores de más de diez años.

La programación reserva también espacios para los más pequeños en los denominados 'Juegos de Feria', una serie de actividades lúdicas que aporta la francesa ‘Compagnie Dut’, siempre a partir de objetos recuperados.

En la plaza de la Libertad, convertida en 'Plaza de los Ingenios' durante el Festival de las Artes, estarán el Carrusel manual (La manège a bras), un tiovivo construido con material reciclado y boyas marinas para niños de 1 a 5 años, y Atracciones de fitness (Les manèges fitness), un miniparque de atracciones para mayores de 3 años.

En el paseo de Marceliano Santa María se situarán unos peculiares autos de choque, ‘Les tamponneuses’, que se mueven gracias a la fuerza de sus ocupantes, niños a partir de 7 años acompañados de un adulto; y los juegos de agua (Jeux D'eau), invitan a la participación en las actividades de una feria acuática