Así funciona Issuport, el programa de autoayuda que protege la salud de quienes cuidan a personas con demencia

Proteger la salud física y mental de quienes cuidan a personas con demencia y mejorar su calidad de vida, y reducir el impacto emocional y psicológico que conlleva esta labor.

Este es el objetivo que se marca la Consejería de Sanidad con la nueva herramienta de autoayuda digital dirigida a familiares, cuidadores y amigos, desarrollada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y que se ha dado a conocer en la jornada ‘La Importancia del Cuidado Integral a Personas con Demencia’, inaugurada por el viceconsejero de Asistencia Sanitaria, Planificación y Resultados en Salud de Castilla y León, Jesús García -Cruces Méndez.

El manual de iSupport incluye cinco módulos y ejercicios complementarios:

Introducción sobre la demencia

Cuidar a una persona con demencia

Cuidar de sí mismo

Proporcionar cuidados en el día a día

Afrontar cambios en el comportamiento

Cada módulo ofrece lecturas breves, ejemplos prácticos y ejercicios interactivos.

Además, los usuarios pueden elegir completar todos los módulos y lecciones de manera consecutiva o seleccionar los que más les interesen.

Todos los participantes reciben retroalimentación a medida que avanzan en cada ejercicio.

Asimismo, el manual de iSupport se puede imprimir y utilizar sin conexión a Internet, lo que permite ampliar el alcance del programa.

Esta herramienta ha sido cofinanciada con Fondos del Ministerio de Sanidad para apoyar la implementación a la estrategia frente a Enfermedades Neurodegenerativa 2024.

Actualmente, 55 millones de personas viven con demencia en el mundo, una enfermedad que tiene considerables repercusiones psicológicas, emocionales y sociales en las familias y especialmente en los cuidadores de las personas que conviven con esta patología.