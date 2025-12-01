La Asociación de Pintores del Bierzo dedica su exposición de navidad a Las Médulas con una treintena de trabajos

La Asociación de Pintores del Bierzo dedica este año su exposición colectiva de navidad al paraje de Las Médulas, un homenaje a este espacio emblemático de la comarca tras el incendio que sufrió el pasado mes de agosto.

Se trata de una treintena de obras, que se pueden ver desde hoy y hasta el 10 de enero en la Casa de la Cultura de Ponferrada, y con la que quieren recordar la belleza de ese espacio.

“Siempre hemos estado muy pendientes de defender todo este patrimonio que engrandece el Bierzo y también otros, porque también pintamos en su día el desastre del Prestige. Una vez más hemos querido estar presentes y desde que empezaron los incendios nos pusimos en contacto para organizar esta exposición que consideramos que se la debíamos”, dijo el vicepresidente del colectivo, Roberto Sanz.

Por su parte, el alcalde de Ponferrada, Marco Morala, agradeció a los artistas su implicación con el territorio y, en este caso, con Las Médulas. “Es una temática milenaria, pero que también está de actualidad, que refleja ese caminar a lo largo de los tiempos de nuestra comarca. Las Médulas son un referente, representan ese pasado romanizador, esa labor extractiva que se ha prolongado durante siglos y también ese ímpetu, capacidad y personalidad de los bercianos, luchadores, que miran hacia el futuro y transforman ese espacio tras sufrir esos incendios”, dijo.

Tras pasar por Ponferrada, la exposición viajará al Museo Marca de Cacabelos y también a la localidad de Carucedo, en pleno corazón de Las Médulas.

“Unas Navidades tranquilas”

Por otra parte, Marco Morala pidió a la ciudadanía “confianza” en los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad para garantizar unas fiestas de navidad tranquilas y sin altercados.

Así lo decía tras el nuevo suceso registrado este fin de semana, en el que una pelea acabó con un joven herido, con varios cortes en las manos producidos por un arma blanca. “Está en fase de investigación, judicializado y hay que respetar los tiempos y procedimientos por parte de la justicia”, señaló el regidor.

“La cuestión de la seguridad ciudadana corresponde a la Policía Nacional, y desde la Municipal cooperamos donde se nos solicita. Tendremos Junta Local de Seguridad de cara a las fiestas de navidad, pero hay que confiar en el trabajo y profesionalidad de las Fuerzas de Seguridad, las policías Nacional y Municipal y la Guardia Civil”, remarcó.