El asombroso desfiladero para disfrutar este otoño y a una sola hora de Madrid

Escondido en un paraje de la Sierra de Guadarrama. Y a solo una hora de Madrid. Se trata de uno de los secretos mejor guardados de la provincia de Segovia y que muchos desconocen y la verdad, es que su espectacularidad bien merece una visita ya que nos encontramos con un pequeño desfiladero, ideal para visitar cualquier día de este otoño.

Estamos hablando de la Risca de Valdeprados, también llamada Risca del Río Moros, situada en la localidad segoviana de Valdeprados. Catalogado como Lugar de Interés Geológico por el Instituto Geológico y Minero de España por su singularidad geomorfológia, se halla a los pie del piedemonte de la Sierra de Guadarrama, en el valle del río Moros.

El viajero o el caminante se topará con un cañón fluvial o una garganta excavada por la erosión del río Moros, que se ha ido conformando con el paso de los años. La Risca presenta un tramo principal de unos 300 metros de longitud, atravesando paredes casi verticales que llegan a alcanzar los 50 metros de altura. Y es que en su parte más angosta, el fondo del cañón, apenas existen cinco metros de anchura. Lo que da idea de lo que impresiona este corredor natural, ideal para hacer familia.

A lo largo del paseo nos encontramos con varios bosques donde abundan los álamos y sauces, así como encinares mientras que en las paredes rocosas se pueden observar distintas aves rapaces, abundando el buitre leonado o el águila ratonera.

Para acceder al lugar, se puede llegar en coche hasta el inicio de un merendero desde el que se accede al mirador, a un kilómetro de Valdeprados y a 3,5 de Vegas de Matute. Eso sí la zona de mirador cuenta con barreras y cerramientos, debido al elevado riesgo de caída desde las alturas.

Risca de Valdeprados Turismo Segovia

Para los amantes del deporte, los acantilados cuentan con un total de 16 vías originales habilitadas para escalada deportiva, solo viables para profesionales, por su dificultad, siendo uno de los principales puntos de referencia para escaladores de la provincia segoviana.

Puente de los Enamorados en la Risca de Valdeprados Turismo Segovia

Y también, como no podía ser de otra forma, el lugar está lleno de leyendas. Los protagonistas son dos jóvenes de nombre Rodrigo y Guiomar. Él, de linaje estaba destinado al Torreón de Valdeprados y ella era hija de un hidalgo que vivía en el castillo de Vegas de Matute. Enamorados desde jovencitos, el padre de Rodrigo decidió un casamiento mejor para su hijo, y éste junto con su amada, decidieron quitarse la vida precipitándose al vacío desde el Puente de los Enamorados, que se puede transitar al inicio de La Risca.

Así, que si aún no tienes planes para este fin de semana esta ruta te va a sorprender y para bien.