Atropello mortal en Cembranos (León)

Una mujer de unos 75 años de edad falleció en la mañana de este miércoles 27 de agosto tras ser atropellada por un turismo en la carretera de Banuncias, en la localidad leonesa de Cembranos.

El siniestro se produjo sobre las 10.20 horas, cuando el Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamaba de alertaba de un turismo había atropellado a una mujer que había quedado en la cuneta.

La sala de operaciones del 1-1-2 dio aviso a la Guardia Civil de Tráfico de León y a Emergencias Sanitarias – Sacyl, que envió una UVI móvil. Sin embargo, una vez que los servicios de emergencias llegaron al lugar, confirmaron el fallecimiento de la mujer.

Incendio en la Armunia

Por otra parte, también en la provincia leonesa, más concretamente en la localidad de la Armunia, una mujer de 43 años de edad tuvo que ser trasladada al Hospital de León en la madrugada de este miércoles 27 de agosto como consecuencia del incendio de una vivienda de tres alturas situada en la calle San Juan Bosco.

El fuego se originó sobre las 00.17 horas, cuando el Servicio de Emergencias Castilla y León 1-1-2 recibió una llamada de alerta, tras lo que dio aviso a la Policía Nacional y a la Local de León, a los Bomberos de León y a Emergencias Sanitarias-Sacyl.

Una vez en el lugar, los servicios de emergencias y Sacyl atendieron a una mujer de 43 años que fue trasladada en ambulancia al Complejo Asistencial Universitario de León.