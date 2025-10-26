Ávila se convierte en referente nacional de la atención oncológica

La ciudad de Ávila se está convirtiendo en un referente nacional en la atención oncológica. Junto a la unidad de radioterapia, de las más modernas de España, puesta en marcha hace dos años, ahora la Junta, en un empeño de su presidente, Alfonso Fernández Mañueco, de ofrecer la mejor atención a los pacientes oncológicos, sigue avanzando en la puesta en marcha del Hospital de Día Oncohematológico en el Complejo Asistencial abulense.

Y es que la Gerencia Regional de Salud adjudicó por un importe superior a los 2,9 millones, la ejecución de sus obras de este pionero centro sanitario, que cuentan con un plazo de ejecución de un año. El Hospital de Día Oncohematológico, que se ubicará junto a la unidad satélite de radioterapia, contará con una superficie de 1.270 metros cuadrados, con el objetivo de facilitar en un mismo entorno la prestación de la asistencia, tanto en consultas para los tratamientos de quimioterapia o radioterapia. Esto es muy importante porque permitirá a los pacientes tener más cerca todos los servicios que requieren.

Además cumple el compromiso de Fernández Mañueco de que Ávila cuente con un espacio unificado e integrado para la atención al paciente oncológico.

El Hospital de Día Oncohematológico, estará ubicado junto a la Unidad Satélite de Radioterapia, de tal manera que el conjunto facilitará la prestación, en un mismo espacio, de la asistencia necesaria a los pacientes con cáncer, tanto la atención en consultas, como los tratamientos de quimioterapia o radioterapia.

Al igual que en la Unidad Satélite de Radioterapia, se apuesta por dotar al Hospital de Día OncoHematológico de amplios espacios y luminosidad, facilitando que la asistencia sanitaria se preste en las mejores condiciones de calidad y seguridad del paciente, a la vez que potenciar la humanización de los espacios, cuidando la amabilidad de los entornos.

Con 684 metros cuadrados de superficie útil, el Hospital de Día contempla 531 metros cuadrados para consultas, 61 metros cuadrados para el Área de Farmacia e Investigación Clínica, 86 metros cuadrados para diferentes zonas de servicios y 6 metros cuadrados para la zona de acceso, a los que además habrá que sumarle los correspondientes al vestíbulo y salas de espera.

Esta Área de Atención Integral se ve complementada con los 832 metros cuadrados de la Unidad Satélite de Radioterapia, lo que supondrá un total de 1.516 metros cuadrados, de ampliación de áreas asistenciales del Hospital.

Las 2,9 millones que se destinan a las obras del Hospital de Día Oncohematológico, se suman a la inversión realizada en obras y equipamiento de la Unidad Satélite de Radioterapia, supondrá una inversión total cercana a los seis millones de euros para el nuevo Área de Atención Integral al Paciente Oncológico.

La nueva infraestructura del Hospital de Día Oncohematológico aumentará la dotación de sillones en la zona de tratamiento, pasando de los 17 actuales a 24, incrementándose un 41 por ciento la capacidad asistencia con este recurso.

Paralelamente, en cuanto a camas para pacientes que lo precisen para recibir el tratamiento en este recurso, se aumentará de la cama actual a dos camas. Asimismo, se crean 4 nuevos espacios de consultas de médico y enfermera, pasando de las 6 existentes a un total de 10 consultas.

A todos esto debemos añadir los espacios correspondientes a diferentes zonas de servicios, como sala de espera de pacientes y familiares, sala de preparación de medicación, almacenes de materia y farmacia, o aseos, entre otras.

Todo ello, junto a las actuaciones que se contemplan en mejora y adecuación del sistema de climatización y aislamiento de la unidad, y a la integración de todos los servicios en una misma área unificada facilitará la prestación de la asistencia sanitaria a los pacientes oncológicos con los más altos estándares de calidad y seguridad del paciente.