Ávila recrea más de 900 belenes de todo el mundo

Un año más, la Universidad de La Mística-Centro Internacional Teresiano-Sanjuanista (CITeS) recrea su ya tradicional paseo los belenes del mundo. En concreto, por alrededor de 900 misterios a través de 3.000 piezas recopiladas durante años por los responsables de este centro en la capital abulense.

Será el 7 de diciembre cuando se inaugure 'Mundo Belén', una cita navideña que se ha convertido en toda una tradición para miles de personas que recorren las salas habilitadas para dar cabida a las numerosas vitrinas que acogen los misterios, junto a otras instalaciones que recrean un largo recorrido al que dedicar más de una hora.

La originalidad de estos misterios, no solo radica en su procedencia, sino también en su diseño y los materiales, ya que los hay realizados en papel, cartón, barro, paja, maíz o, los más pequeños, instalados en el interior de una avellana o de un pistacho, informa Efe.

En esta edición, buena parte de la exposición retorna al interior de la sede del CITeS, después de que la pandemia obligara a sacar las miles de piezas a la zona ajardinada exterior, con el lienzo norte de la muralla de Ávila, como inmejorable telón de fondo.

La muestra, que consta con belenes de todos los continentes, aunque según Sancho el de Oceanía dispone de menos piezas, será abierta al público el próximo domingo, 7 de diciembre, con el objetivo de "transmitir la tradición navideña en todo el mundo".

Por otra parte, la Universidad de la Mística ha dado a conocer otras dos iniciativas navideñas: un taller de Navidad y fiesta de San Nicolás, junto a la campaña 'Nadie solo en Navidad", para que "nadie sufra la soledad".

De momento, ya hay una treintena de inscritos para la cena de Nochebuena y la comida de Navidad, mientras que para la Nochevieja la cifra se sitúa en una decena