Aviso roja por un posible desbordamiento del río Agadón en Zamarra (Salamanca)

La Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) mantiene una especial vigilancia sobre los ríos y arroyos de la cuenca ante el incremento de caudales registrado a consecuencia de las intensas lluvias de las últimas horas. A esta hora se encuentra en nivel rojo el río Agadón a su pasó por la localidad salmantina de Zamara, donde su caudal es de 274,6 metros cúbico por segundo y su nivel supera los cuatro metros.

Además, en nivel amarillo se encuentra el Tormes a su paso por las localidad abulense de Hoyos del Espino y El Barco de Ávila. En esta última, el caudal, con tendencia a subir, era a las 21 horas de 697 metros cúbicos por segundo, con un nivel de 3,87 metros. Además, en el mismo nivel de aviso se encuentra el Tera, a la altura de Puebla de Sanabria (Zamora), y el Mayas, en Robleda-Mayas (Salamanca).

Desde la CHD se recomienda mucha precaución ante la posibilidad de crecidas de carácter local en arroyos y cauces menores, informa Ical.