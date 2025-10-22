El Ayuntamiento anima a la ciudadanía a participar en la acción ‘Tu idea para Burgos 2031’

El Ayuntamiento de Burgos, a través de la Sociedad para la Promoción y Desarrollo de la Ciudad de Burgos (ProBurgos), invita a la ciudadanía a participar este sábado, 25 de octubre, en la acción ‘Tu idea para Burgos 2031’, una iniciativa abierta enmarcada en la candidatura de Burgos a Capital Cultural Europea 2031.

El vestíbulo del Fórum Evolución Burgos albergará un panel de gran formato en el que los burgaleses podrán dejar sus propuestas y reflexiones sobre el futuro cultural de la ciudad. Se trata de una acción concebida para dar visibilidad a la participación ciudadana y reforzar el sentimiento de pertenencia en torno al proyecto de Burgos 2031.

Durante toda la jornada, en horario de 11 a 14 y de 16,30 a 19 horas, los participantes podrán escribir su propuesta en una tarjeta adhesiva y colocarla en el panel, además de recibir una taza conmemorativa de Burgos 2031 (hasta agotar existencias) como recuerdo de su colaboración. Con ‘Tu idea para Burgos 2031’, el Ayuntamiento de Burgos reafirma su compromiso con una candidatura participativa y abierta que pone en valor la creatividad, la implicación ciudadana y la identidad cultural de la ciudad.