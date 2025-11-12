El Ayuntamiento de Salamanca continúa desarrollando el Plan Especial de Protección de Infraestructura Verde y Biodiversidad y su estrategia Savia Red Verde para contribuir a una ciudad aún más saludable, adaptada al cambio climático y, por tanto, con una mayor calidad de vida para las personas gracias a la introducción de la naturaleza en entornos urbanos.

El alcalde de Salamanca, Carlos García Carbayo, ha visitado las obras de renaturalización que ha comenzado en las plazas de San Cristóbal, a la que se suman las de Bretón, San Román, Santa Clara y entornos. Este proyecto está incluido en el Plan Extraordinario de Sostenibilidad Turística, con una inversión total de 167.671,20 euros con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resilencia- Cofinanciado por la Unión Europea-Next Generation.

Carbayo destacó que la introducción de la naturaleza en el entorno urbano, además de propiciar beneficios para la salud de los ciudadanos, contribuye a modernizar los barrios y su estética, generando espacios más atractivos y turísticos de acuerdo a los nuevos flujos de visitantes que asocian el medio ambiente con la calidad de vida.

La expansión de la infraestructura verde también tendrá continuidad hasta final de año con la plantación de 32.663 árboles en espacios urbanos y forestales, de manera que las zonas verdes municipales dispongan de más de 127.000 árboles y supongan el doble de metros cuadrados de los recomendados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) para vivir en un entorno saludable.

Este esfuerzo ha sido reconocido por el programa internacional ‘Tree Cities of the World 2024’, otorgado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) y Arborday Foundation, a través de la Asociación Arbocity en España, por su compromiso con sus árboles urbanos. Y se suma al Premio Árbol concedido a Salamanca en el año 2022 por el Foro de las Ciudades de Madrid IFEMA por el fomento de los espacios naturales urbanos para favorecer la salud y el bienestar de los habitantes de la ciudad de manera sostenible.

Al mismo tiempo, estos proyectos dan continuidad al importante esfuerzo inversor realizado por el Ayuntamiento de Salamanca desde el año 2019 en la reforma de más de 70 plazas y parques, que se traduce en 11,2 millones de euros.

Plaza de San Cristóbal

El alcalde explicó que estas cuatro plazas cuentan en la actualidad con exceso de pavimentación y, por tanto, necesidad de más vegetación y mobiliario urbano. Desde el punto de vista turístico, cuentan con grandes potenciales culturales: por un lado, la iglesia románica de San Cristóbal; y por otro, el museo de pinturas de Santa Clara, junto a las plazas de Bretón y San Román. Con esta intervención, se reduce el efecto ‘isla de calor’ en unas plazas que, a su vez, estarán interconectadas por un corredor verde.

En la plaza de San Cristóbal, en consenso con la asociación de vecinos, se plantea la creación de un bosque urbano en los parterres existentes, mejorando las plantaciones sin modificar la estructura. Además, se naturalizarán las actuales praderas de césped, con grandes necesidades hídricas, a través de las plantaciones de especies arbustivas y tapizantes de bajo consumo hídrico, fomentando la biodiversidad del entorno y el ahorro de agua. Al mismo tiempo, al estar situado el jardín en un terreno con pendiente, se evitará la escorrentía superficial y la erosión.

Por otro lado, se incorporará iluminación artística que realce la figura escultórica de San Cristóbal. A mayores, se abrirán tres alcorques de alineación junto a la calle Bodegones, donde se plantarán árboles y arbustos, dando continuidad a la zona verde que se creará junto al nuevo ascensor de las ‘escaleras de la Riojana’ en la Gran Vía.

Plazas de Bretón, San Román y Las Claras

En la plaza de Bretón se procederá al ajardinamiento ornamental para embellecer el frontal donde se sitúa la escultura del músico Tomás Bretón. También se crearán dos grandes alcorques hasta los muros que limitan con las calles de acceso a Pedro Cojos y Grillo, que incluirán especies trepadoras para reverdecer por completo la pared.

Por su parte, en la plaza de San Román, dando continuidad a la zona verde que se ha habilitado junto a la rampa y las escaleras con otro proyecto ya ejecutado, se crearán tres alcorques individuales en alineación siguiendo el trazado paralelo a la calle Santa Clara. Además, se creará un alcorque junto a la pared del Palacio del Conde de Francos y próximo a la calle Mártires.

Mientras, en la plaza de Las Claras se crearán dos grandes alcorques, uno en la parte superior en la intersección con la calle Cáliz y otro en el lateral que linda con la calle Marquesa de Almarza. También se mejorará la estética de la fuente ornamental con una nueva cascada de dos metros de anchura.

En el entorno de estas plazas se plantea la plantación de diverso arbolado y arbustiva en alcorques tanto individuales como corridos. En la plaza de la Parra y la calle Pinto se crearán tres alcorques individuales; en la plaza del Santo, dos; en la calle Bretón, un alcorque corrido; en la calle Mártires, cuatro individuales; y en la calle Numancia, uno.

En total, en todas estas plazas y calles se plantarán 87 árboles y 1.024 arbustos, y se instalarán 19 bancos de madera y 4 fuentes bebedero.