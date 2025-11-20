El Ayuntamiento de Valladolid insta al Gobierno a impulsar más de 600 viviendas en los cuarteles de La Rubia

El Ayuntamiento de Valladolid ha defendido la necesidad de reforzar la colaboración institucional para responder al reto de la vivienda en la ciudad, durante una visita junto a responsables de la Junta de Castilla y León y la ministra, Isabel Rodríguez, para conocer de primera mano de un proyecto de estas características en Parque Alameda.

El concejal de Urbanismo y Vivienda, Ignacio Zarandona, ha recordado la reciente visita a la promoción de 170 viviendas impulsada por la Junta y el Ayuntamiento, un proyecto que “demuestra que la colaboración excelente entre administraciones da grandes y magníficos resultados”. En esta línea, ha subrayado que Valladolid avanza en la construcción de más de 600 viviendas de alquiler joven, que contribuyen a “la prosperidad, el futuro, la retención del talento y la reducción de la presión que sufren muchos ciudadanos por el coste de la vivienda”.

En su intervención, el concejal ha hecho referencia al desarrollo de los cuarteles de La Rubia, un ámbito clave para el crecimiento residencial de la ciudad, donde ha recordado que SEPES está tramitando con el INVIED la transmisión de los terrenos y ha reiterado que, aunque el planeamiento actual contempla unas 200 viviendas, la capacidad del área permitiría superar las 600 unidades.

“Valladolid no puede permitirse renunciar a una oportunidad de esta envergadura. Tenemos suelo, tenemos demanda y tenemos disposición política y técnica para avanzar. Lo que necesitamos ahora es que el Gobierno confirme su compromiso con un proyecto que puede transformar no solo el barrio, sino la ciudad entera”, ha manifestado Zarandona.

El concejal ha añadido que el Ayuntamiento está preparado para actuar con la máxima agilidad administrativa: “si se decide apostar por una promoción ambiciosa, el Ayuntamiento activará de inmediato las modificaciones necesarias del Plan General. Queremos ser parte de la solución y no un freno. Valladolid merece una respuesta acorde con la magnitud del problema de la vivienda”.

Asimismo, ha querido explicar que la operación de La Rubia es una reivindicación compartida por la ciudad: “Los vecinos llevan años esperando. Es una demanda social, no un proyecto partidista. Todos los vallisoletanos saben que este desarrollo es esencial para generar vivienda asequible, espacios públicos de calidad y nuevas oportunidades”.

El edil también ha dejado claro que el Ayuntamiento está ultimando un Plan de Vivienda 2026–2030, concebido como una herramienta fundamental para garantizar una respuesta estructural al acceso a la vivienda.

Ignacio Zarandona ha agradecido la visita de la ministra y ha reiterado la voluntad del Ayuntamiento de mantener una “colaboración honesta, leal y eficaz” con el Gobierno y la Junta. “Queremos sumar. Valladolid está preparada para crecer, y pedimos que el Gobierno acompañe este esfuerzo para que estos proyectos, que son de ciudad, puedan hacerse realidad cuanto antes”.

Isabel Rodríguez, ha cifrado en 600 las viviendas sociales que se pueden construir en los terrenos de los antiguos cuarteles de La Rubia, y ha asegurado que el objetivo es llegar al “máximo posible”.

Además, la ministra ha apuntado que este mes se formalizará el acuerdo de compraventa de los terrenos entre su departamento y el Ministerio de Defensa, a la vez que anunció que ya se está trabajando en el proyecto de demolición y que “también queremos contar con la participación y la implicación que nos reclamaron los vecinos para ver cómo abordamos esa obra haciendo más transitable y más agradable el barrio”.

Parque Alameda

En cuanto a las viviendas de Parque Alameda la ministra ha reiterado el compromiso del Ministerio de Vivienda en uno de los proyectos más importantes que a nivel nacional se va a impulsar en los próximos años, a la vez que ha recordado que la modificación del planeamiento urbanístico para poder llegar al “máximo” de viviendas es competencia del Ayuntamiento.

El consejero de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, por su parte ha informado que los trabajos de construcción se encuentran en fase avanzada y que se ha previsto su finalización para junio de este año. Estas viviendas se destinarán a jóvenes menores de 36 años y se alquilarán a precios sensiblemente inferiores a los del mercado.

La promoción, ubicada en un terreno cedido por el Ayuntamiento de Valladolid, ha contado con un presupuesto superior a los 22,5 millones de euros, de los que 14,2 millones han sido aportados por la Junta y el resto han procedido de fondos europeos. El conjunto residencial se ha configurado en nueve bloques y cada vivienda ha sido diseñada con 60 metros cuadrados útiles, dos dormitorios, dos baños y un salón con cocina integrada.