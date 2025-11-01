El Ayuntamiento de Valladolid mejora la accesibilidad y el entorno del cementerio de El Carmen con una inversión de 1,5 millones

El alcalde de Valladolid, Jesús Julio Carnero, ha anunciado, en su visita al cementerio de El Carmen, un ambicioso proyecto de pavimentación de este camposanto con el objetivo de mejorar la accesibilidad y el entorno natural de la parte más antigua del recinto.

El proyecto contempla una inversión total de 1.500.000 euros, de los cuales 200.000 euros se ejecutarán en 2026, destinándose el resto a los ejercicios presupuestarios posteriores. En total, las obras afectarán a una superficie de 10.000 metros cuadrados.

La actuación tiene como finalidad mejorar los paseos de tierra existentes, manteniendo las cunetas naturales que canalizan el agua de forma tradicional, sustituir los árboles secos por nuevas especies y ajardinar algunas zonas interiores, contribuyendo así a un espacio más accesible, ordenado y respetuoso con su entorno.

“El Cementerio de El Carmen es un lugar con un gran valor histórico y emocional para la ciudad, y nuestro compromiso es cuidarlo y adaptarlo a las necesidades actuales, sin perder su carácter y serenidad”, ha destacado el alcalde.

Asimismo, Carnero ha subrayado que esta primera fase se centrará en la parte más antigua del cementerio, pero que ya se estudia extender las mejoras al resto del recinto, especialmente en materia de accesibilidad y arbolado.

En este sentido, el alcalde ha explicado que “estas intervenciones buscan no solo mejorar la comodidad de los visitantes, sino también hacer del cementerio un espacio más sostenible, verde y respetuoso con el paisaje urbano”.

Con esta actuación, el Ayuntamiento refuerza su compromiso con la preservación del patrimonio y la mejora de los servicios municipales, impulsando un modelo de ciudad que apuesta por la accesibilidad, la sostenibilidad y el cuidado de sus espacios públicos. Posteriormente, el regidor, acompañado por varios miembros de la corporación municipal, también ha visitado el cementerio de Las Contiendas.