Azucarera pondrá en marcha el próximo lunes la campaña remolachera con la apertura de la planta de Toro (Zamora)

Azucarera empezará el próximo lunes, 27 de octubre, una nueva campaña remolachera en el norte con la apertura de la planta de Toro (Zamora) y la novedad de que las 9.500 hectáreas sembradas se molturarán en esa fábrica.

La empresa pondrá a disposición de sus remolacheros un total de 21 cosechadoras integrales, trece cargadores limpiadores y seis equipos de pinchos que se utilizarán para el arranque en algunas zonas más pedregosas, localizadas, sobre todo, en parcelas de León y en el entorno de Toro.

“Como venimos diciendo, los agricultores que antes entregaban en La Bañeza (León) o en Miranda (Burgos)no notarán ninguna diferencia, ni para ellos supondrá trastorno alguno, puesto la logística del arranque y la carga y el transporte correrán a cargo de Azucarera”, explicó la directora Agrícola, Salomé Santos.

“La única diferencia es que toda la remolacha se molturará en Toro. De este modo, Azucarera podrá concentrar inversiones y mantenimiento en una sola fábrica que recoja toda la remolacha del norte, ganando competitividad en un contexto de mercado muy exigente”, añadió.

El plan de la fábrica de Toro es molturar 8.000 toneladas al día, de manera que la duración de la campaña será de unos tres meses y medio. Los arranques se harán de forma escalonada, teniendo en cuenta la madurez del cultivo para que la remolacha llegue a su máximo potencial de sacarosa.

“Este año estamos percibiendo que tenemos un cultivo con mejores perspectivas que el año pasado, gracias, en gran parte, a las condiciones meteorológicas de las últimas semanas, que han ayudado a controlar mejor las enfermedades foliares del fin del ciclo, por lo que la remolacha no ha sufrido ataques agresivos de cercospora”, señaló Salomé Santos.

“Estamos teniendo un cultivo con mayor porcentaje de masa verde y, por tanto, con recorrido para continuar produciendo azúcar. En general, estamos viendo un cultivo más sano que en la campaña anterior, por lo que todo apunta a que tendremos mejores rendimientos que el año pasado, a pesar de las siembras tardías”, concluyó.