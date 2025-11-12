Bomberos y policías salvan la vida de un hombre que se lanzó al río Pisuerga desde el Puente Mayor, en Valladolid

Efectivos del Cuerpo de Bomberos y agentes de policía salvaron la vida de un hombre de 27 años que se lanzó al río Pisuerga desde el Puente Mayor, en Valladolid, sobre las 2.51 horas de este miércoles 12 de noviembre, según informó el Servicio de Emergencias 1-1-2 de Castilla y León, que recibió una llamada de la Policía Municipal en la que informaba de este hecho. El hombre trataba de alcanzar a nado la orilla derecha, bajo el edificio Duque de Lerma.

Los Bomberos de Valladolid acudieron al lugar con una embarcación. Junto a ellos, miembros del Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que envió una UVI móvil. Se activó además el centro coordinador de emergencias de la Junta de Castilla y León para el seguimiento del incidente y ante la posibilidad de necesitarse medios suplementarios.

Los bomberos y agentes de las fuerzas de seguridad localizaron al varón y lo trasladaron en la embarcación hasta la playa de Las Moreras, donde fue atendido por la UVI móvil y trasladado al Hospital Clínico Universitario.