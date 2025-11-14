La borrasca "Claudia" pone en alerta por tormentas a toda Castilla y León

La borrasca "Claudia" que sigue muy presente en toda España, está causando estragos en toda Castilla y León, y que ha provocado la declaración de alerta por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de Protección Civil de la Junta en toda la Comunidad. Durante este viernes 14 de noviembre se prevén cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas, débiles o moderadas, más frecuentes en zonas de montaña, y persistentes en las del oeste. Tampoco se descarta alguna tormenta.

Además, la AEMET anuncia viento del sur y suroeste, moderado con algún intervalo de intensidad fuerte, y probables rachas muy fuertes en montaña y en las primeras horas, que tenderán a disminuir a lo largo del día.

Las temperaturas continuarán bajando, que será ligero en las máximas. En lo que se refiere a las ciudades, las temperaturas mínimas se situarán entre los siete grados de Burgos, León y Soria; los ocho de Ávila y Palencia; los nueve de Salamanca, Segovia y Valladolid; y los 10 grados de Zamora.

Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, oscilarán entre los 12 grados de Ávila; los 13 de León y Segovia; los 14 de Salamanca; los 15 de Soria y Valladolid; los 16 de Burgos y Palencia; y los 17 grados de Valladolid.