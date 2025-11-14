Tiempo
La borrasca "Claudia" pone en alerta por tormentas a toda Castilla y León
AEMET también prevé rachas muy fuertes de viento en zonas de montaña de la Comunidad
La borrasca "Claudia" que sigue muy presente en toda España, está causando estragos en toda Castilla y León, y que ha provocado la declaración de alerta por parte de la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) y de Protección Civil de la Junta en toda la Comunidad. Durante este viernes 14 de noviembre se prevén cielos nubosos o cubiertos, con precipitaciones generalizadas, débiles o moderadas, más frecuentes en zonas de montaña, y persistentes en las del oeste. Tampoco se descarta alguna tormenta.
Además, la AEMET anuncia viento del sur y suroeste, moderado con algún intervalo de intensidad fuerte, y probables rachas muy fuertes en montaña y en las primeras horas, que tenderán a disminuir a lo largo del día.
Las temperaturas continuarán bajando, que será ligero en las máximas. En lo que se refiere a las ciudades, las temperaturas mínimas se situarán entre los siete grados de Burgos, León y Soria; los ocho de Ávila y Palencia; los nueve de Salamanca, Segovia y Valladolid; y los 10 grados de Zamora.
Las temperaturas máximas en las capitales de provincia de Castilla y León, por su parte, oscilarán entre los 12 grados de Ávila; los 13 de León y Segovia; los 14 de Salamanca; los 15 de Soria y Valladolid; los 16 de Burgos y Palencia; y los 17 grados de Valladolid.
