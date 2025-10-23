El Burgos Burpellet BH, el equipo ciclista español más laureado de 2025

El Burgos Burpellet BH ha cerrado la temporada 2025 como el equipo español más laureado del año, tras lograr 12 victorias en cuatro continentes y finalizar en la 27ª posición del ranking UCI, el mejor resultado de su historia.

El conjunto burgalés, que milita en la categoría UCI ProTeam, concluye así su octava campaña en el profesionalismo con la vista puesta en regresar a La Vuelta a España en 2026. El curso arrancó de manera inmejorable, con Mario Aparicio repitiendo victoria en el Tour de Sharjah, en los Emiratos Árabes Unidos y a partir de ahí, los morados consolidaron una temporada de crecimiento, con triunfos en Asia, Europa, América y África.

En total, nueve ciclistas distintos levantaron los brazos a lo largo del año, reflejo del gran rendimiento colectivo del equipo dirigido por Julio Andrés Izquierdo. Entre los momentos más destacados figura el triunfo de Sergio Chumil en O Gran Camiño, el dominio absoluto en el Tour de Huangshan y el triplete en el Tour de Mentougou, donde Carlos García Pierna, Clément Alleno y Antonio Angulo coparon el podio.

Además, el equipo sumó cinco títulos nacionales contrarreloj, conquistados por Chumil (Guatemala), Fagúndez (Uruguay), Bouglas (Grecia), Sainbayar (Mongolia) y Mayer (Mauricio).

Durante el verano, el Burgos Burpellet BH regresó a La Vuelta, donde se mostró combativo pese a una enfermedad que afectó a varios corredores, con varios momentos destacados como Chumil y Aparicio brillando en la etapa final de la Bola del Mundo, mientras que el joven Hugo de la Calle completó su primera gran vuelta.

En la Vuelta a Burgos, la carrera de casa, el equipo también dejó huella: García Pierna se llevó el maillot de la montaña y Aparicio rozó el top-10 de la general.

El trabajo de grupo fue otra de las señas de identidad de la temporada, con clasificaciones por equipos en Galicia, Hainan, Himalaya, Huangshan y Mentougou y corredores como Sinuhé Fernández o Rodrigo Álvarez aportaron en las fugas y en la combatividad, consolidando el bloque de 24 ciclistas que ha completado el calendario.

El director deportivo, Damien Garcia, ha valorado los resultados en declaraciones ofrecidas por el Burgos BH y ha destacado el “compromiso de los corredores y del staff durante todo el año”.

“Ahora es momento de descansar y pensar ya en 2026, con la ambición de seguir creciendo y de volver a estar en La Vuelta”, ha añadido el director deportivo.

Con 3215 puntos UCI, el Burgos Burpellet BH mejora en 300 unidades su registro de 2024 y reafirma su posición como referente del ciclismo español y por el momento ya ha confirmado 15 ciclistas para la próxima temporada y prepara nuevos fichajes para mantener su progresión.