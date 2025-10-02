Acceso

Castilla y León

Sucesos

Buscan a un adolescente de 15 años desaparecido en Ponferrada

La familia solicita que se informe de cualquier dato sobre su paradero a la Guardia Civil de Bembibre

Patrulla de la Guardia Civil. REMITIDA / HANDOUT por Guardia Civil Fotografía remitida a medios de comunicación exclusivamente para ilustrar la noticia a la que hace referencia la imagen, y citando la procedencia de la imagen en la firma 07/08/2025
Patrulla de la Guardia Civil.Guardia CivilEuropa Press
León Creada:
Última actualización:

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad buscan a un adolescente de 15 años, Alfonso Bañal, desaparecido en Ponferrada el pasado 30 de septiembre.

Su familia ha denunciado el caso, que podría tratarse de un acto voluntario, y explican que se le vio por última vez en la calle El Hierro y algunas fuentes indican que en el entorno de Cuatrovientos y se solicita que se comunique a la Guardia Civil de Bembibre cualquier información que se pueda aportar.

Accede a tu cuenta para comentar

Noticias destacadas