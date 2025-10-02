Buscan a un adolescente de 15 años desaparecido en Ponferrada

Las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad buscan a un adolescente de 15 años, Alfonso Bañal, desaparecido en Ponferrada el pasado 30 de septiembre.

Su familia ha denunciado el caso, que podría tratarse de un acto voluntario, y explican que se le vio por última vez en la calle El Hierro y algunas fuentes indican que en el entorno de Cuatrovientos y se solicita que se comunique a la Guardia Civil de Bembibre cualquier información que se pueda aportar.