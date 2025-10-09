Caja Rural de Zamora invierte en educación para recoger futuros líderes emprendedores

Reconocer el esfuerzo académico y premiar la excelencia de los estudiantes de Bachillerato para ayudarles también a que sigan formándose lo que deseen para favorecer su futuro laboral u que puedan labrarse un futuro en la provincia de Zamora o en Castilla y León.

Este es el objetivo de la ambiciosa iniciativa que pone en marcha Caja Rural de Zamora y la Fundación Caja Rural de Zamora: la campaña ‘Beca Sobresaliente’ que, vinculada a la cuenta Joven In, premiará con 100 euros los sobresalientes, hasta un máximo de 300 euros, además de sortear entre los mejores expedientes de las provincias de Zamora, León y Valladolid, un viaje cultural a Roma con todos los gastos pagados.

“Esta campaña es un anhelo de la Caja de siempre; somos una entidad paciente y esa paciencia nosda el sosiego suficiente para madurar las campañas, a pesar de la presión del mercado y de la situación económica y social”, aseguraba el director de Comunicación y Relaciones Institucionales de la Caja y responsable de la Fundación Caja Rural de Zamora, Narciso Prieto, durante la presentación de la iniciativa.

"Queremos que los jóvenes zamoranos que tengan expedientes buenos se conviertan en los futuros líderes emprendedores, empresarios ingenieros y siempre vinculados a esta provincia", afirmaba Prieto, quien desvelaba que la campaña, además, se extenderá a las provincias de León y Valladolid.

Asimismo, señalaba que esta iniciativa no e snueva ni es algo original de la Caja, ya que en Canarias, desde Cajasiete, ya lo iniciaron hace años. "Nos encantó tanto la campaña que nos pusimos a la orden y la teníamos en el congelador y se ha descongelado cuando se ha podido y aquí está", decía el responsable de la Fundación, en declaraciones recogidas por Ical.

Prieto, además, avanzaba que llevarán a cabo una campaña de difusión y de promoción para poner esta beca en el mercado y la conozcan todos los jóvenes y estudiantes hasta los 30 años, cualquiera que sea la edad o que cursen primer o segundo curso de Bachillerato.

Por su parte, el director del área de Negocio de la Caja, David Rayo, explicaba que la iniciativa es la “herencia” de unas becas que concedía la Fundación Caja Rural de Zamora y que se suspendieron, pero que al saber que funcionaba en Tenerife, la cooperativa de crédito decidió ponerla en marcha.

Rayo señalaba que la campaña va dirigida a clientes de la Caja también, por lo que los que estén interesados tienen que serlo antes del próximo 31 de diciembre.

Finalmente, cabe señalar que entre los mejores expedientes de cada provincia, Caja Rural realizará un sorteo de un viaje cultural para visitar Roma durante tres días con un progenitor, que incluye vuelos, alojamiento, traslados y visitas guiadas a los Museos Vaticanos y la Basílica de San Pedro.