La Cámara de Valladolid acerca el tejido empresarial de la provincia a Bruselas

Representantes de la Cámara de Comercio de Valladolid han participado en una misión institucional a Bruselas organizada por la Cámara de Comercio de España ante la Unión Europea con motivo de la celebración de la Semana Europea de las Regiones y Ciudades, el mayor evento anual de la Unión Europea dedicado a la política regional.

El viaje, celebrado los días 14 y 15 de octubre, ha tenido como objetivo fortalecer la interlocución institucional con los organismos europeos y acercar el tejido empresarial vallisoletano a los procesos de decisión comunitarios, en un momento clave para el futuro de la industria, la innovación y la formación en Europa.

Entre los asuntos tratados a lo largo de las dos jornadas, cabe destacar el análisis del marco de transición hacia las nuevas normativas europeas, que impactan directamente en el sector de la automoción. En este sentido, la delegación trasladó su preocupación al respecto, así como la necesidad de incorporar mecanismos de flexibilidad en las políticas europeas, acompañamiento y adaptación territorial, que permitan ajustar los cambios regulatorios a las diferentes realidades industriales del sector sin generar desequilibrios competitivos ni pérdida de capacidades productivas.

Por otra parte, se puso de relieve cómo el auge de la Inteligencia Artificial representa una oportunidad para promover la innovación, generar redes de conocimiento que impulsen ecosistemas colaborativos y, en definitiva, fortalecer la competitividad de las empresas a través de esta potente herramienta.

Además, se hizo especial énfasis en el apoyo a la actividad empresarial a través de la formación de los jóvenes, la movilidad para atraer y retener talento, la importancia y peso de las pymes en los nuevos presupuestos europeos y la adaptación de los programas formativos a los empleos del futuro.

La delegación empresarial estuvo integrada por Víctor A. Caramanzana, presidente de la Cámara de Valladolid; María Robles, secretaria general de la Cámara de Valladolid; Félix Cano, vicepresidente de la Cámara de Valladolid y consejero delegado de Lingotes Especiales; Jorge Valentín-Gamazo, tesorero de la Cámara de Valladolid y propietario de Jes Asesores, los plenarios Rebeca Bezos, directora de Comunicación, Sostenibilidad y Relaciones Institucionales de El Corte Inglés; José Saura, responsable de Asuntos Públicos y Comunicación Corporativa de Michelin (España y Portugal), en representación de Julián Picapiedra; Ignacio Rodríguez-Solano, director de Comunicación de Renault-España; Ángel García, presidente de la Comisión Consultiva de Formación y Empleo y director general de Industrias Maxi; Ricardo Rodríguez, presidente de la Comisión Consultiva de Digitalización e Industria y director general de Europe Snacks y Belén Viloria, miembro de la Comisión Consultiva de Sostenibilidad e Innovación y experta en innovación social, impacto y sostenibilidad, quienes participaron activamente en las reuniones de trabajo y encuentros con representantes de la Comisión y el Parlamento Europeo.

Una agenda centrada en los grandes retos del futuro de Europa

Durante dos intensas jornadas, los participantes en esta misión institucional pudieron conocer de primera mano las grandes líneas estratégicas que definirán la próxima década europea: el nuevo Marco Financiero Plurianual 2028-2034, el Clean Industrial Deal y el programa Década Digital 2030.

La misión incluyó encuentros y reuniones de trabajo con la eurodiputada Iratxe García, miembro del grupo S&D; Pilar Sáenz de Ormijana Valdés, consejera de Hacienda y Finanzas de la Representación Permanente de España en la UE (REPER); Carlos Saura, experto nacional en transformación digital en la DG CONNECT de la CE; Javier Raya Aguado, jefe de unidad de Coordinación General y Relaciones Interinstitucionales en la DG INTPA de la CE; Raúl de la Hoz, eurodiputado por el grupo PPE; Giuseppe Marotta, Legal & Policy Officer en la DG GROW; Esther Nieto Hernández, jefa de unidad adjunta de Relaciones Comerciales con América Latina en la DG TRADE de la CE y Pablo Fons, miembro de la Task Force de Competitividad de la UE de la Secretaría General de la CE.

Esta misión institucional ha reforzado la colaboración de la Cámara de Valladolid con la Cámara de Comercio de España ante la Unión Europea y ha permitido establecer nuevas sinergias con actores europeos clave, anticipando tendencias y oportunidades para el tejido productivo de la provincia.