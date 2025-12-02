El Camino de Hierro, un filón turístico para Las Arribes

El presidente de la institución provincial, Javier Iglesias, ha presentado hoy el nuevo Centro de Recepción de Visitantes del Camino de Hierro, un espacio concebido para mejorar la acogida, el acceso y la experiencia turística en uno de los recursos más visitados de la provincia.

El centro, ubicado en la planta baja del edificio del puerto de Vega de Terrón, se integra en la estrategia de la Diputación para reforzar la proyección del Camino de Hierro y de la comarca de Arribes como destino turístico.

La Diputación ejecutó las obras de adecuación interior con el fin de transformar el espacio en un punto moderno y funcional, con estructuras metálicas que evocan los túneles de la ruta, un sistema de iluminación adaptado y un diseño que busca presentar los valores paisajísticos, etnográficos y culturales del itinerario.

El nuevo centro pretende ofrecer un punto de información accesible tanto para los visitantes del Camino de Hierro procedentes fundamentalmente de España y Portugal como para los cerca de 50.000 turistas que cada año acceden a la provincia a través del muelle fluvial en los cruceros con salida en Oporto.

El proyecto, que alcanza una inversión ligeramente superior a los 65.000 euros, incluye también la instalación del nuevo tótem “Vega Terrón” y del logo circular “Punto de Interés Vega Terrón – Camino de Hierro”, ubicados en la zona exterior.

"El Camino de Hierro no ha dejado de crecer ni de sorprender desde su apertura en 2021, con 80.000 visitantes que han recorrido sus 17 kilómetros", destacaba Iglesias, para quien se trata de un proyecto fundamental para la zona de Vitigudino y Las Arribes para su consolidación como destino turístico.

Este centro está llamado a ordenar la llegada de visitantes, reforzar la calidad del servicio y ofrecer una puerta de entrada digna y representativa al Camino de Hierro.

Y a diferencia del funcionamiento inicial, ahora los visitantes serán recibidos en Vega de Terrón antes de iniciar el recorrido desde la parte alta del itinerario, integrando en el propio centro el punto de check-in y la salida de las lanzaderas.

El presidente de la institución provincial salmantina aprovechaba este acto para presentar también la nueva ruta corta del Camino de Hierro, un recorrido de 9 kilómetros que arranca en el municipio de La Fregeneda.

"Se trata de una alternativa accesible para quienes no pueden o no desean completar los 17 kilómetros del trazado original", explicaba Iglesias., para quien esta ruta abre oportunidades para la hostelería, el comercio y los alojamientos del municipio, además de ampliar el abanico de experiencias y reforzar el atractivo del Camino de Hierro como producto turístico “más completo, diverso, sostenible y al alcance de todo el mundo”.